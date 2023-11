Trump vypovedal v prípade nadhodnocovania majetku svojej rodinnej firmy

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Charles Krupa)

NEW YORK - Bývalý americký prezident Donald Trump sa sťažoval na nespravodlivé zaobchádzanie počas vypovedania pred súdom v New Yorku v procese, v ktorom je spolu s ďalšími osobami obvinený, že nadhodnotil majetok svojej rodinnej firmy, aby získal lepšie podmienky na pôžičky a poistenie.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Trump vypovedal približne štyri hodiny. Počas výpovede sa často vyhýbal priamym odpovediam a chválil sa svojim majetkom a bohatstvom. Trump tiež obvinil sudcu Arthura Engorona z toho, že jeho rozhodnutia sú "podvodné", a newyorskú prokurátorku Letitiu Jamesovú z toho, že si procesom proti nemu buduje politickú kariéru."Nazval ma podvodníkom, pričom o mne nič nevie," povedal Trump o sudcovi, ktorý sedel hneď vedľa neho. Následne označil celý súdny proces za "politický hon na čarodejnice".

Trump bude čeliť obvineniam z volebných podvodov v štáte Georgia (Zdroj: TASR/AP/Mary Altaffer)

"Toto nie je politické zhromaždenie. Je to súdna sieň," upozornil Engoron Trumpa. Neskôr viditeľne podráždený sudca požiadal jedného z Trumpových právnikov, aby "kontroloval svojho klienta", všíma si AFP.Trump počas výpovede pod prísahou odmietol obvinenia, že by účtovné uzávierky jeho spoločnosti boli podvodné. Namiesto toho ich označil za "veľmi konzervatívne". "Nešlo o dokumenty, ktorým banky venovali veľa pozornosti," povedal. Zároveň upozornil na to, že pri ohodnocovaní jeho majetku nebolo braná do úvahy hodnota "značky Trump".

Vypovedať má aj Trumpova dcéra Ivanka

Trump a jeho dvaja najstarší synovia, Donald Jr. a Eric, ako aj ďalší riadiaci pracovníci spoločnosti Trump Organization sú obvinení z toho, že nadhodnocovali hodnotu majetku rodinnej firmy o miliardy dolárov. Bývalému americkému prezidentovi ani jeho synom nehrozí v prípade uznania viny väzenie. Čelia však pokute v hodnote 250 miliónov dolárov a môžu byť tiež odvolaní z manažmentu rodinnej firmy, píše AFP.V procese má v stredu vypovedať aj Trumpova dcéra Ivanka.

Trumpovi synovia minulý týždeň vo výpovedi uviedli, že nepoznajú detaily dokumentov, v ktorých je ohodnotený majetok firmy, a z prípadného pochybenia obvinili účtovníkov. Trump taktiež v pondelok vinil účtovníkov, no zároveň priznal, že bol zapojený do prípravy niektorých dokumentov. "Príležitostne som možno mal nejaké pripomienky," povedal.Tento súdny proces je jedným z niekoľkých súdnych bitiek, ktorý Trump čelí v čase ďalšej kandidatúry na prezidenta. Napriek tomu však v predvolebných prieskumoch vedie medzi kandidátmi republikánov.