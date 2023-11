Trump nazval svojich politických oponentov háveďou! Za to dostal kritiku od Bidena

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Charles Krupa)

Na nedávnom podujatí v americkom štáte New Hampshire Trump zopakoval nepravdivé tvrdenia, že prezidentské voľby v roku 2020 nevyhral pre podvod. Pred davom ľudí povedal, že "sa zbaví komunistov, marxistov, fašistov a radikálnych ľavicových gaunerov, ktorí žijú ako háveď v rámci USA, ktorí klamú, kradnú a podvádzajú pri voľbách".

"Trump v uplynulých dňoch povedal, že ak sa vráti do (prezidentského) úradu, pôjde po všetkých, ktorí mu oponujú, a vyhladí to, čo nazval 'háveďou...v Amerike' ...to odzrkadľuje jazyk, ktorý ste počuli v 30. rokoch v nacistickom Nemecku. Nie je to ani prvýkrát," reagoval Biden. Dodal, že exprezident nedávno použil aj frázu "americká krv je otrávená", ktorú s ďalšími podobnými používali nacisti.

Podľa niektorých historikov exprezidentove vyjadrenia pripomínajú rétoriku autokratov s cieľom dehumanizovať svojich nepriateľov. Trump je hlavný favorit na získanie republikánskej nominácie v prezidentských voľbách v roku 2024 a v minulosti viackrát použil ostré vyjadrenia voči ľuďom, ktorých vníma ako svojich nepriateľov, pripomína Reuters.

V nedávnom rozhovore pre pravicovo orientovaný spravodajský portál povedal, že migranti, ktorí vstúpili do USA nezákonne, "otrávili krv našej krajiny". Prirovnania Trumpa k nacistom, Hitlerovi a Mussolinimu však exprezidentov hovorca Steven Cheung v uplynulom období viackrát odmietol.