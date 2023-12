Trumpovi odporcovia neuspeli so snahou vyradiť ho z primárok v Michigane

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Yuki Iwamura)

Trumpovi odporcovia žiadali michiganský najvyšší súd o posúdenie toho, či sa tento republikánsky politik a podnikateľ môže opäť uchádzať o úrad prezidenta USA, vzhľadom na jeho snahy o spochybnenie výsledkov volieb z roku 2020 a jeho podiel na útoku na Kapitol z januára 2021.Súd ale v stredu uviedol, že ho navrhovatelia "nepresvedčili o tom, že by sa mal zaoberať týmito otázkami" pred dôležitými republikánskymi prezidentskými primárkami, ktoré sa v Michigane budú konať 27. februára a 2. marca 2024.Podľa michiganského najvyššieho súdu totiž volebné zákony tohto štátu nevyžadujú, aby sa vopred posudzovala právna spôsobilosť uchádzačov zastávať post prezidenta USA.

Donald Trump (Zdroj: SITA/(AP Photo/Yuki Iwamura))

Trumpovi oponenti sa pokúsili alebo pokúšajú zabrániť jeho účasti na primárkach už vo viacerých štátoch USA. Argumentujú pritom znením 14. dodatku k americkej ústave, podľa ktorej sa o úrady nemôžu opäť uchádzať tí činitelia, ktorí sa po zložení prísahy vernosti ústave zapojili do vzbury.Tieto snahy boli minulý týždeň korunované úspechom v štáte Colorado. Tamojší najvyšší súd rozhodol, že Donald Trump je nespôsobilý kandidovať za prezidenta USA kvôli svojmu konaniu počas útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Súd preto nariadil odstrániť z republikánskych primárok pre prezidentské voľby v roku 2024 v štáte Colorado hlasovacie lístky s Trumpovým menom.

Donald Trump sa chce vrátiť do Bieleho domu

Exprezidentov štáb avizoval, že sa mieni voči tomuto verdiktu odvolať na federálny Najvyšší súd USA vo Washingtone.Podanie voči Trumpovi v Michigane podala prodemokratická skupina Free Speech For People, ktorá takéto konania iniciovala aj v Minnesote a Oregone. V prvom z týchto štátov bola už táto iniciatíva zamietnutá.Donald Trump sa chce po prezidentských voľbách v roku 2024 vrátiť do Bieleho domu, no v ceste mu stoja viaceré súdne spory a vyšetrovania, okrem iného pre pokusy zvrátiť výsledky volieb v roku 2020 a pre pokusy o ovplyvňovanie volieb v štáte Georgia. Očakáva sa, že v roku 2024 budú proti nemu vedené štyri súdne procesy.