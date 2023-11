USA posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe lietadlovou loďou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Suez Canal Authority via AP)

MANÁMA - Americká lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower so sprievodnými plavidlami dorazila v sobotu do oblasti Blízkeho východu. Cieľom je posilniť pozície v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia amerického vojenského námorníctva (US Navy).