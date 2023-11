Snemovňa reprezentantov v USA schválila dočasný plán: Zamedzí shutdownu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Schválený plán, ktorý počas minulého víkendu predstavil nový predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, má zaistiť financovanie niektorých federálnych úradov, agentúr a programov do 19. januára budúceho roka a ďalších do 2. februára. Kongres by tým získal niekoľko týždňov času na ďalšie diskusie o zaistení financovania vlády na celý nasledujúci rok.

Ak by Johnsonov plán neprešiel oboma komorami Kongresu, financovanie amerických vládnych inštitúcií by sa zastavilo o polnoci z piatka na sobotu. To by znamenalo aj pozastavenie vyplácania miezd pre približne 1,5 milióna zamestnancov federálnej vlády či uzavretie národných parkov, a to práve počas sviatkov Vďakyvzdania a Vianoc.

Dočasný plán na zamedzenie shutdownu, ktorý v utorok schválili kongresmani veľkou väčšinou hlasov v pomere 336:95, nezahŕňa podporu pre Izrael, Ukrajinu, ochranu hraníc USA s Mexikom ani výrazné rozpočtové škrty, ktoré dlhodobo požadujú viacerí konzervatívni republikáni. Proti návrhu hlasovalo aj 93 republikánskych kongresmanov a prešiel preto len vďaka hlasom demokratov, ktorých podporu dokázal zaistiť nový predseda Snemovne Johnson.

Predchádzajúci zákon o dočasnom financovaní vládnych inštitúcií na 47 dní schválili obe komory Kongresu 30. septembra. Činnosť Snemovne reprezentantov bola následne na niekoľko týždňov paralyzovaná po odvolaní jej republikánskeho predsedu Kevina McCarthyho.