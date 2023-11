Šokujúci názor experta: Kremeľ údajne sám šíri správy o Putinovej smrti, TOTO je dôvod

Dezinformácie o Putinovej smrti mal zámerne šíriť Kremeľ. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Boli to správy o Putinovi, ktoré za posledné dni priniesli poriadny rozruch. Pochybný telegramový kanál „General SVR“ zverejnil senzačné titulky a tvrdil, že kremeľský tyran Vladimir Putin utrpel infarkt. Neskôr bola oznámená smrť 71-ročného muža. Samozrejme, nebolo to potvrdené, zdroj telegramu sa medzi odborníkmi nepovažuje za dôveryhodný.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 617 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nedávno sa však k možnej smrti Putina, ktorú zhodnotil ako „nie nepravdepodobnú“, vyjadril aj bezpečnostný a spravodajský expert profesor Anthony Glees (University of Buckingham). Údajnú Putinovu smrť však Kremeľ viackrát poprel. Vládca Kremľa je „samozrejme“ vo výbornom zdraví, znelo vyhlásenie. Správa bola úplne "vycucaná" z prsta.

Pochádzali chýry o smrti z Kremľa?

Predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby teraz obviňuje nemenovaných predstaviteľov Moskvy zo zosnovania a rozširovania klebiet o údajnej smrti ruského prezidenta. Čo musíte mať na pamäti: propaganda sa používa na oboch stranách vojny na Ukrajine. V súčasnosti nie je možné všetky informácie nezávisle overiť.

Kremeľ vraj chcel Putinovu smrť otestovať na verejnosti

Zástupca Hlavnej spravodajskej služby (GUR) ukrajinského ministerstva obrany Andrij Jusov pre NV Radio povedal, že predstavitelia Moskvy šírili klebety, aby videli, ako na tieto správy zareaguje ruská verejnosť. Jusov ďalej vysvetlil, že aj keď by Putinova smrť bola pre Ukrajincov „dobrou správou“, táto fáma bola v skutočnosti súčasťou ruskej dezinformačnej hry. „Je to interná záležitosť, ktorá je určená pre vnútorné ruské publikum,“ je si istý spravodajský dôstojník. To by pravdepodobne malo rozptýliť všetky zostávajúce pochybnosti.