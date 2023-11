Vznášalo sa pred ním telo: Katolícky exorcista prehovoril o desivých zážitkoch pri vymetaní démonov

Vincent P. Lampert je exorcista. (Zdroj: YouTube/franciscanfriars)

Páter Vincent P. Lampert bol v roku 1991 vysvätený za kňaza. Krátko nato ho jeho biskup z arcidiecézy Indianapolis poslal na exorcistickú školu do Ríma, kde ho františkánsky kňaz vyškolil, aby sa stal jedným z iba dvanástich vtedajších katolíckych exorcistov – vyháňačov démonov v Kristovom mene.

Počas troch mesiacov tréningu tam videl 40 exorcizmov, hovorí otec Lampert pre „Business Insider“. Teraz každý rok bojuje s približne 3500 démonmi.

Exorcista musí byť skeptik

V podstate je exorcista Boží služobník a ako ľudská bytosť skeptik, hovorí otec Lampert. Len ten, kto spája zbožnosť a skepsu, si môže byť istý, že tým, ktorí hľadajú pomoc, neublíži.

V praxi lieči len tých, ktorí predtým prešli podrobným lekárskym a psychiatrickým posudkom. Ak po týchto vyšetrovaniach zostane niečo, čo sa nedá vedecky vysvetliť, skontroluje, či nejde o démona.

Keď prišiel do Ríma ako učeň, prečítal už niekoľko spisov o exorcizme. Nebol však pripravený na to, čo ho čakalo.

Lampert: „Telo bolo asi meter od stoličky“

„Jedna vec je prečítať si všetky poznatky z knihy a pochopiť, čomu Cirkev verí a čo učí o zle,“ hovorí otec Lampert. "Iná vec je vidieť praktické využitie a zažiť to démonické na vlastnej koži."

Živo si pamätá, ako prvýkrát videl človeka vzlietnuť do vzduchu. „Začala sa levitácia a telo vyčnievalo asi meter zo stoličky,“ hovorí otec Lampert. „A neveriacky som sa naňho pozrel a povedal som: Čo sa to tu preboha deje? Ako je to možné? A potom kňaz, ktorý ma školil, len zdvihol ruku, položil ju na hlavu mŕtvoly a zatlačí človeka späť do kresla a pokračuje v modlitbe.“

Takéto prípady sú čoraz častejšie. Iným posadnutým ľuďom narástli oči na zátylku alebo začali rozkazovať hlbokými, autoritatívnymi hlasmi a šírili strašný smrad. Raz sa pred ním posadnutá žena zmenila na akéhosi hadieho človeka.

„Keď sa démon konečne prejavil, osoba pred mojimi očami zozelenela a zreničky sa jej zošikmili ako u hada,“ hovorí otec Lampert. „Tento hlas vychádza z úst – veľmi hlboký hlas – a hovorí: ‚Nemôžete sa nás zbaviť. Sme tu príliš dlho a ty nie si dosť silný.‘ A potom začala zavýjať, vrčať a hystericky sa smiať.“

Existujú tri druhy démonickej aktivity

Aby sa vysporiadal s démonmi, dodržiava prísny kresťanský protokol, hovorí otec Lampert. Existujú tri hlavné typy démonickej činnosti: zamorenie, mor a posadnutie.

Počas zamorenia zlo posadne miesto alebo predmet, napríklad voodoo bábiku.

Démonické mory spôsobovali fyzické zranenia a choroby. Otec Lambert hovorí, že často vidí, ako mu pred očami neviditeľná ruka udiera a hádže tých, ktorí hľadajú pomoc.

Každý, kto je posadnutý démonmi, trpí duchovnými útokmi a mukami. Často ľudia hľadajúci pomoc, ktorí si mysleli, že sú posadnutí, mali v skutočnosti formu schizofrénie, a tak ich poslal k psychiatrovi – často na ich sklamanie.

V konečnom dôsledku nejde o diabla – ale o všemohúcnosť Boha

Skutočnosť, že ako ľudská bytosť by mohla čeliť démonom a vyhnať ich, je v skutočnosti nemožná, hovorí otec Lampert pre „Business Insider“. V konečnom dôsledku je jeho práca uskutočniteľná len preto, že nejde o „teatrálnosť démonov“. Je to „o Božej moci“.

Otvorením ľudských myslí Bohu vedie stratené, zmätené duše späť k Stvoriteľovi – čím sa všetko opäť stáva dobrým.

„Skutočne ide o to, pomôcť ľuďom uvedomiť si, že najväčšia vec, ktorú môžeme v živote zažiť, nie sú hriechy, ktoré sme spáchali, ale Božia láska a milosrdenstvo,“ hovorí otec Lampert. "Boh je vždy ochotný odpustiť, ak mu dáme príležitosť."