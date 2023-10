Chrípková sezóna útočí: Bude najsilejšia za posledné roky? Sme len na začiatku, varujú odborníci!

(Zdroj: Getty Images)

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 40. kalendárnom týždni stúpla o 10,5 percenta. Stúpla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 25,4 percenta. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali 37 661 prípadov ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom najnižšia v Bratislavskom kraji. Ochorenia sa najčastejšie vyskytli vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1088 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO," priblížil úrad.

Ako CHPO nahlásili 3224 ochorení, čo predstavuje 8,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. týždni hlásené spolu v ôsmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o šesť materských škôl (tri v Prešovskom kraji a po jednej v Banskobystrickom, Žilinskom a Nitrianskom kraji), jednu základnú školu a jednu strednú školu v Žilinskom kraji.

V uplynulom týždni nebol podľa ÚVZ hlásený žiadny prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). V 40. týždni bolo spracovaných 423 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola k 8. októbru najvyššia chorobnosť zaznamenaná u detí do jedného roka.

Najhoršia sezóna za posledné roky?

Hygienici však vyzývajú, že sme len na začiatku. Podľa slov epidemiológov je možné očakávať obdobne silnú sezónu chrípky, ako to bolo v roku 2022. Išlo o prvý rok, kedy neboli zavádzané celoplošné opatrenia od nástupu covidu v roku 2020. "Na základe vývoja chrípkovej sezóny na južnej pologuli, vnímavosti populácie k chrípkovým vírusom (vírusy chrípky sa medzi jednotlivými chrípkovými sezónami spravidla líšia), dlhodobo nízkej zaočkovanosti obyvateľov Slovenska proti chrípke, ako aj v dôsledku absencie protiepidemických opatrení súvisiacich s COVID-19, možno na území Slovenska očakávať obdobne intenzívnu chrípkovú sezónu ako v 2022/2023," informovali hygienici z Úradu verejného zdravotníctva. Počas leta totiž odborníci sledujú dianie na južnej pologuli, kde v tom čase majú zimu, ako prebieha chrípková sezóna a na čo sa pripraviť. Tohtoročná chrípková sezóna v Austrálii pritom kopírovala sezónu spred roka.

Hygienici preto všetkým rizikovým skupinám, medzi ktoré patria seniori, chronickí chorí, tehotné ženy a ženy plánujúce tehotenstvo, ale aj malé deti, pri ktorých má chrípka zvyčajne ťažký priebeh a je spojená s vážnymi komplikáciami, odporúča očkovanie. Treba však myslieť na to, že očkovanie treba absolvovať každý rok. "Očkovanie proti chrípke je potrebné absolvovať každý rok, pretože sa každý rok mení očkovacia látka (vakcína). Vírusy chrípky totiž často podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí chrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi," vysvetlili hygienici. Ďalej vysvetlili, že pre chrípkovú sezónu 2023/2024 budú na Slovensku dostupné štvorvalentné vakcíny a tiež vakcína vo forme spreju do nosa, ktorá je určená pre deti od 24 mesiacov do menej ako 18 rokov.

Dôležité je "trafiť" presný čas očkovania, aby bola vakcína čo najúčinnejšia. Protilátky v tele sa totiž tvoria 2-3 týždne po očkovaní, a preto je potrebné sa dať zaočkovať v priebehu októbra, možné to je až do konca novembra. "Aby ochranný účinok vydržal počas celej chrípkovej sezóny. V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj v neskorších mesiacoch, dokonca aj v prípade, ak prebieha epidémia chrípky. Očkovanie by ste mali odložiť, ak pociťujete príznaky chrípky alebo prechladnutia," upozornili odborníci. Očkovať by sa mal aj mladý zdravý človek, ktorý týmto krokom jednak chráni zdravie seba, ale aj okolia. Varovný prst však dvíhajú pri štatistikách - dlhodobý trend očkovania proti chrípke je na Slovensku na úrovni 4,5 percenta. Minulý rok sa však zdravotníci stretli s nepriaznivým trendom u starších ľudí, ktorí patria medzi rizikovú skupinu. "Zaočkovalo sa o 98 015 menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne, čo predstavuje pokles o 7,3 %. Kým zaočkovanosť najstaršej vekovej kategórie v predchádzajúcej sezóne 2021/2022 predstavovala 12,9 %, v uplynulej chrípkovej sezóne 2022/2023 už bolo chránených len 5,6 % ľudí starších ako 59 rokov," uviedli.

Ako inak je možné ešte zvyšovať obranyschopnosť špeciálne u detí?

Odborníci odporúčajú očkovanie u rizikových osôb, ako sú starší ľudia, tehotné ženy, deti do päť rokov a ľudia s chronickým ochorením alebo s oslabenou imunitou, z dôvodu, že majú väčšiu pravdepodobnosť závažného priebehu chrípky s rizikom závažných komplikácií. Aj z toho dôvodu lekári poukazujú na rad odporúčaní, na ktoré by mali myslieť najmä rodičia detí. "S deťmi je vhodné chodiť každý deň von, bez ohľadu na počasie, ale v primeranom oblečení. Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, očí a uší, čo podporuje ich funkciu. Slnečné žiarenie ovplyvňuje tvorbu vitamínu D, ktorý je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému," vysvetlila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade. Okrem toho je potrebné pravidelné umývanie rúk pred jedlom, po použití toalety, po ceste v hromadných dopravných prostriedkoch, pobyte na ihriskách a po príchode domov. Rovnako je treba zaviesť zdravú stravu s dostatkom vitamínov, ale mať aj dostatok odpočinku.

"Dieťa do 3 rokov by malo ideálne spať 12 hodín, dieťa do 6 rokov najmenej 10 hodín denne, starším deťom môže stačiť 8 hodín. Večer už by malo mať dieťa pokojový režim, bez televízie a mobilu. Prostredie pre spánok tiež nemožno podceňovať. Detská spálňa by mala byť dostatočne vetraná a vnútorná teplota by nemala presiahnuť 18 až 22 °C. Vhodný nie je ani príliš suchý a prehriaty vzduch, pretože ten vysušuje sliznicu, ktorá je vstupnou bránou pre preniknutie baktérií do tela. Rôzne ochorenia, ako sú zápal priedušiek, bronchitída, alergia, astma alebo aj zápal ucha, môžu tkvieť aj v pasívnom prijímaní cigaretového dymu. Ten totiž obsahuje toxické látky, ktoré dráždia alebo poškodzujú bunky v tele a znižujú obranyschopnosť," uviedla na záver.