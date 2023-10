Filipíny si predvolali veľvyslanca Číny pre zrážky lodí v spornej oblasti

Hovorkyňa filipínskeho ministerstva zahraničných vecí (Zdroj: SITA/AP Photo/Aaron Favila)

Manila v nedeľu informovala, že čínske lode narazili do dvoch filipínskych plavidiel, ktoré privážali zásoby vojakom na základni neďaleko koralového atolu Second Thomas Shoal. Čínska pobrežná stráž zo zrážok viní filipínske lode, ktoré podľa nej vplávali do čínskych vôd bez povolenia napriek opakovaným varovaniam.

"Využívame všetky dostupné diplomatické postupy. Dnes ráno sme si predvolali čínskeho veľvyslanca," uviedla hovorkyňa filipínskeho ministerstva zahraničných vecí Teresita Dazaová. Veľvyslanec Chuang Si-lien sa však podľa nej nemohol dostaviť a na stretnutí mal zástupcu. Čínske veľvyslanectvo následne vydalo vyhlásenie, v ktorom Chuang vyjadril nespokojnosť a rozhodný nesúhlas s "neoprávneným vstupom" filipínskych plavidiel do tejto oblasti.

Sporná oblasť leží vo výlučnej ekonomickej zóne Filipín. Peking si však na ňu robí nároky aj napriek tomu, že podľa rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu z roku 2016 nemajú žiadny právny ani historický základ. Filipíny si naposledy predvolali čínskeho veľvyslanca v auguste, keď čínska pobrežná stráž použila vodné delo proti filipínskym plavidlám, ktoré do tej istej oblasti viezli potraviny, vodu a iné zásoby pre vojakov.