Desivé slová iránskeho ministra: Čas vypršal, blížime sa k 3. svetovej vojne! Ak sa Izrael nezastaví, povstanú milície

BRATISLAVA – Iránsky minister zahraničných vecí na sociálnej sieti varuje pred hrozivým scenárom. Po údajnom útoku Izraelskej armády na nemocnicu v pásme Gazy, pri ktorom zahynuli stovky ľudí sme sa podľa jeho slov dostali do takmer nezvratného bodu. Upozorňuje, že podľa odborníkov a analytikov sa blížime k vypuknutiu 3. svetovej vojny. Pokiaľ by sa do konfliktu zamiešal Irán, je len otázkou času, kedy mu príde na pomoc Rusko, varuje odborník.

Krátko potom, čo stovky ľudí zahynuli v nemocnici v meste Gaza, ktorých smrť podľa Izraelskej strany spôsobil neúspešný štart rakety zo strany Hamasu, sa k celej situácii vyjadril iránsky minister zahraničných vecí Hossein Amir-Abdallohian.

„Po strašnom zločine sionistického režimu pri bombardovaní a masakry viac ako 1000 nevinných žien a detí v nemocnici nastal čas na globálnu jednotu ľudstva proti tomuto falošnému režimu, ktorý je nenávidenejší, ako ISIS a jeho vraždiaca mašinéria,“ popísal svoj pohľad iránsky minister. „Čas vypršal!“ dodal vo svojom tweete. K jeho slovám sa pridal aj samotný rezort, ktorý na sociálne siete zavesil podobné posolstvo písané v arabčine aj hebrejčine.

Amir-Abdallohian už Izrael varoval skôr. Len pred niekoľkými dňami sa vyjadril, že regionálna sieť domobraných milícií, nazývajných aj „os odporu“, otvorí viacero frontov proti Izraelu, v prípade „ak bude Izrael pokračovať v zabíjaní civilistov v Gaze,“ poznamenal.

Ako informuje americký portál New York Post, Amir-Abdallohian sa mal ešte v pondelok večer v živom vysielaní vyjadriť jasnou a veľavravnou vetou voči politike Izraela. „Čas sa veľmi rýchlo kráti,“ povedal v iránskej štátnej televízii. „Ak sa vojnové zločiny proti Palestínčanom okamžite nezastavia, je nevyhnutné otvoriť ďalšie fronty,“ dodal.

Najnovšie varovanie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Hamas obvinil Izrael zo zabitia viac ako 500 ľudí pri nálete na arabskú nemocnicu Al-Ahli. Izrael však tieto tvrdenia poprel a trvá na tom, že išlo o prácu militantnej skupiny Hamas.

Izrael viní zo smrti stoviek ľudí Hamas: Podľa Palestínčanov ide o divoký útok Izraela

Podľa daniela Hagari bola nepriateľská raketová paľba smerovaná na Izrael, tá však zasiahla nemocnicu. "Podľa spravodajských informácií z viacerých zdrojov, ktoré máme, je organizácia Za oslobodenie Palestíny zodpovedná za neúspešnú streľbu, ktorá zasiahla nemocnicu,“ dodal Hagari.

Na opačnej strane barikády stojí Palestína. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Násira Kan’aniho ide o „surový vojnový zločin,“ ktorý prirovnal ku „genocíde“.

Kan’ani označil ako vinníka zodpovedného za spáchanie tohto činu Izrael. „Sionistický režim Izraela opäť odhalil svetu svoju divokosť a neľudskosť a dokázal, že ani v najmenšom nedodržiava princípy a pravidlá medzinárodného práva v čase vojny,“ dodal.

Tieto tvrdenia vydesili svetových expertov a analytikov natoľko, že dnes už nevylučujú ani scenár, pri ktorom by sa do konfliktu zapojil Irán. V takomto prípade by sa do celého konfliktu mohlo zamiešať aj Rusko, čím by sa celý svet zrazu ocitol na hrane začiatku tretej svetovej vojny.

Rusko žiada dôkazy, chcú vidieť satelitné snímky

Ruskí predstavitelia sa už vyslovili proti útoku na nemocnicu, pričom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová povedala, že Izrael musí poskytnúť satelitné snímky, aby dokázal, že sa na tom nepodieľal.

„Doteraz zostali Rusko a Čína vo svojich verejných vyhláseniach pomerne zdržanlivé, ale ak sa Irán priamo zapojí, Rusko sa pravdepodobne bude cítiť nútené ho podporiť, pretože Irán poskytuje dôležité dodávky rakiet a UAV a výcvikovú podporu ruskej armáde vo svojej vojny proti Ukrajine,“ myslí si Justin Bronk, vedúci výskumný pracovník londýnskeho Royal United Services Institute (RUSI).

