Na juh Európy sa rúti atlantický cyklón: Už o pár hodín masívne búrky a saharský piesok! Úrady varujú pred extrémami

Na Taliansko sa rúti masívna búrka ale aj piesok zo Sahary (Zdroj: Skiron Forecast)

Talianski meteorológovia varujú pred hroziacimi búrkami prakticky po celom území krajiny. Už počas dnešného dňa sa ponad Stredozemné more priblížil mocný atlantický cyklón, ktorý najmä v piatok a v sobotu poriadne potrápi obyvateľov a návštevníkov Talianska, informujú talianske médiá.

Požiar v bratislavskom nákupnom centre Retro (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Po dlhšom relatívne teplom období prišlo v priebehu tohto týždňa aj do Talianska ochladenie, ktoré pociťujeme tiež na Slovensku. Na juhu Európy to znamená, že denná teplota ani v najteplejších oblastiach nestúpa nad 17° Celzia, čo je pre toto ročné obdobie už pomerne veľká „zima.“ Tento týždeň udreli prvé búrky na Sicíliu. Etna mala prvýkrát v sezóne snehovú prikrývku.

Nezvyčajný meteorologický jav sa rúti na celú oblasť Talianska (Zdroj: www.meteoweb.eu)

Koniec týždňa ale prinesie výrazné zhoršenie počasia. Najprv v piatok na sever a neskôr v sobotu i na stred a juh krajiny udrú vyslovene extrémne poveternostné javy vrátane intenzívnych lejakov s hrozbou výrazného nebezpečného krupobitia, silným vetrom a s veľkou bleskovou aktivitou.

Meteorológovia očakávajú najmä v piatok a v sobotu situácie, ktoré môžu ohroziť majetok i zdravie obyvateľov, preto ich vyzývajú, aby počas búrok nevychádzali von. Búrky počas zrážok navyše doslova vyvrhnú veľké množstvo saharského piesku a to najmä v piatok s pokračovaním aj v sobotu. Neskôr by sa cyklón mal podľa modelu SKIRON presunúť ďalej na sever a východ Európy, pričom ešte stále silné búrky by mohli zasiahnuť aj blízke Chorvátsko najmä na pobreží.