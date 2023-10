Búrka Babet si v severnej Európe vyžiadala už štyri obete na životoch

(Zdroj: SITA/Owen Humphreys/PA via AP)

KODAŇ/LONDÝN - Už tretí deň v poradí bičuje Britániu, sever Nemecka a juh Škandinávie búrka, ktorá so sebou priniesla silný vietor, prudké dažde i záplavy. Búrka si od štvrtok vyžiadala štyri obete na životoch a spôsobila výpadky dodávok elektrickej energie a narušenie letovej, železničnej i trajektovej dopravy, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

ritská meteorologická služba Met Office nazvala búrku Babet. V Británii si vyžiadala od štvrtka už tri obete - dve evidujú v Škótsku a jednu v Anglicku. Poslednou obeťou búrky sa stala 33-ročná žena na nemeckom ostrove Fehmarn v Baltskom mori, na ktorej auto spadol strom. Víchrica a s ňou spojené vysoké vlny na juhu Baltského mora spôsobili prelomenie protipovodňových zábran v pobrežných oblastiach Dánska a na severe Nemecka. V nemeckom meste Flensburg stúpla hladina vody o vyše dva metra a dosiahla najvyššiu úroveň za 100 rokov.

(Zdroj: SITA/Johan Nilsson/TT News Agency via AP)

Z bezpečnostných dôvodov boli do zaplavených oblastí Flensburgu prerušené dodávky elektrickej energie. V zasiahnutých oblastiach Nemecka, Dánska a južného Švédska dočasne pozastavili trajektovú a vlakovú dopravu. Kodanské letisko zase v piatok zrušilo 142 letov, no v sobotu už letovú prevádzku obnovilo. Dánske úrady vyhlásili v oblastiach ťažko zasiahnutých búrkou evakuáciu. Úrady v okrese Haderslev sa rozhodli evakuovať celú pobrežnú oblasť. Bezprostredne však nebolo jasné, koľkých ľudí sa evakuácia dotkla. Dánsky meteorologický inštitút obyvateľov varoval pred silným vetrom a zvýšenou hladinou vôd počas celého víkendu.

(Zdroj: SITA/Andrew Milligan/PA via AP)

V Škótsku by mala v sobotu podľa predpovedí spadnúť až 100 mililitrov zrážok a pre niektoré mestá stále platí červená výstraha pred počasím. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, ktorý tiež znamená ohrozenia života. V niektorých oblastiach Škótska by mohol za tri spadnúť až dvojmesačný úhrn zrážok. V najviac zasiahnutom škótskom meste Brechin evakuovali už 300 domov. Hladina tamojšej rieky South Esk sa zvýšila o takmer štyri metre a zaplavila ulice. Škótske úrady pritom varovali, že v sobotu by sa z koryta mohla vyliať aj rieka Don. Babet narušila dopravu aj v Británii, keďže sú zaplavené cesty i železničné trate. Letisko Leeds-Bradford na severe Anglicka je v sobotu pre nepriaznivé počasie zatvorené.