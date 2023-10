Lavrov tento týždeň navštívi Severnú Kóreu: Západ sa bojí uzavretia dohody o zbraniach

Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

MOSKVA - Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov tento týždeň navštívi Severnú Kóreu. Uviedlo to v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí, informujú o tom správy z agentúr AFP a Reuters.

Lavrov navštívi KĽDR v dňoch 18. a 19. októbra na pozvanie severokórejského ministerstva zahraničných vecí, vyplýva z vyhlásenie ruskej diplomacie.

Archívne video: Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov

Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov (Zdroj: profimedia.sk)

Severokórejský vodca Kim Čong-un v septembri navštívil Rusko a stretol sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Na ruskom Ďalekom východe spoločne navštívili kľúčové vojenské objekty. Ich stretnutie vyvolalo medzi západnými krajinami obavy, že Moskva a Pchjongjang bez ohľadu na medzinárodné sankcie uzavrú dohodu o zbraniach. Spojené štáty v piatok oznámili, že Severná Kórea dodala Rusku vyše 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou na podporu vojenského ťaženia na Ukrajine.

Biely dom zverejnil zábery, ktoré podľa neho zobrazujú kontajnery naložené na loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou zo severokórejského mesta Nadžin do prístavu Dunaj v Prímorskom kraji neďaleko Vladivostoku. Následne boli vlakom prevezené do juhozápadného Ruska. Preprava sa podľa Bieleho domu uskutočnila od 7. septembra do 1. októbra. Washington sa domnieva, že za dodávku munície Kim Čong-un požaduje od Moskvy pokročilé ruské zbraňové technológie pre posilnenie severokórejského jadrového programu.