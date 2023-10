Šokujúce odhalenie: Aj dalajláma často myslí na sex! Čo robí, aby sa upokojil?

Dalajláma tiež myslí na sex. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ashwini Bhatia)

Anglický televízny a filmový herec Brian Blessed v minulosti strávil s dalajlámom pár dní a počas toho prišlo aj na rôzne témy. Neštítil sa klásť mu aj ťažké otázky. Napríklad sa ho opýtal, ako zvláda život bez sexu. Dalajláma sa zasmial a priznal, že často myslí na sex.

Kedykoľvek sa to stane, povedal, že robí svoje „mantry hlasnejšie a dá si studenú sprchu“. Brian (87) strávil so svätým mužom tri dni na začiatku 90. rokov. Povedal však, že všetko to „prikyvovanie a ukláňanie sa“ ho nudilo, a tak sa rozhodol okoreniť ich rozhovor. V podcaste Three Little Words povedal: "Strávil som s ním tri dni. Povedal som: Ako zvládate sex?"

Samozrejme, prekladateľ omdlieval pri tej otázke – takto sa s jeho svätosťou nikto nikdy nerozpráva. A dalajláma hovorí: „Ó nie, milujem to, Brian. Prosím nie'."

Brian, ktorý hral vo viacerých úspešných televíznych projektoch, povedal, že 88-ročný guru odpovedal: „Veľa myslím na sex. Ale potom robím svoje mantry hlasnejšie a dám si studenú sprchu.“

Dvojica sa zoznámila, keď Brian v roku 1991 natáčal dokument BBC Galahad Of Everest. „Požehnal ma 14. dalajláma,“ pochválil sa. „BBC zariadila, že sa stretnem s dalajlámom – ktorý bol v mojom veku. Ľudia tam idú a odkývajú a klaňajú sa. Nudí ma to. Takže prišiel som do Dharmšály (exilové sídlo 14. dalajlámu) a tam je dalajláma, prekladateľ, John-Paul Davidson, kameramani."

"A tu je. A rozprávam sa s ním o rôznych veciach," dodal Blessed.