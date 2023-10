V Prahe začal Signal festival: Jedno dielo je súčasťou piety za obete z Teplárne

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

VIDEO

Majiteľ teplárne na podujatí pri príležitosti 1. výročia útoku na Zámockej (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Festival odštartoval videomappingom na fasáde kostola sv. Cyrila a Metoda na Karlínskom námestí. Autorom projekcie zameranej na prírodu a životné prostredie je japonské štúdio Flightgraf. Návštevnícky obľúbený videomapping môžu ľudia sledovať aj na budove Mestskej knižnice na Mariánskom námestí v centre mesta.

Celkom na divákov čaká 20 rôznych inštalácií

Celkom na divákov čaká 20 rôznych inštalácií, z toho 13 je voľne prístupných. Medzi nimi je aj dielo mexicko-kanadského umelca Rafaela Lozano-Hemmera, ktorého zakladateľ festivalu Martin Pošta označil za tohtoročnú zahraničnú hviezdu festivalu. Vo svojom interaktívnom diele Thermal Drift vytvára obrazy prítomných ľudí pomocou termokamier.

Inštalácie okrem svetla a zvuku využívajú najnovšie digitálne technológie, napríklad rozšírenú realitu či 3D skenovanie. Pripravené sú dve festivalové trasy - historickou Prahou a v mestskej časti Karlín. Diela si návštevníci môžu prezrieť od štvrtka do nedele od 19.00 hod do polnoci. Festival počas tohto ročníka nereaguje na aktuálne svetové dianie, ako to bolo v minulosti. Vlani vystavoval umeleckú inštaláciu z vrakov privezených z Ukrajiny. Konceptom nasledujúcich troch rokov festivalu sú Ekosystémy.

V spolupráci so Signal festivalom sa na Václavskom námestí v Prahe uskutočnilo aj pietne podujatie, ako spomienku na obete útoku v bratislavskom bare Tepláreň. Ľudia si tu uctili aj všetky obete útokov motivovaných predsudkami. Organizátori Signal festivalu na toto podujatie požičali svetelnú inštaláciu Markéty Jachimovej, ktorú tvoria stĺpy svietiace dúhovými farbami a audionahrávky príbehov rodičov LGBTI ľudí. Organizátori Signal festivalu však zdôraznili, že táto akcia nie je súčasťou ich programu.