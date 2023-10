Obrovské riziko! Konflikt Izraela s Hamasom otriasol trhmi: Cena ropy opäť rastie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.23 h SELČ 87,32 USD (82,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamenalo rast o 2,74 USD centov (3,24 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 85,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,93 USD (3,54 %).

Nárast cien ropy zvrátil klesajúci trend z minulého týždňa, počas ktorého oba kontrakty zaznamenali najväčší prepad od marca tohto roka. K výpredajom prispeli obavy z vysokých úrokových sadzieb a ich vplyvu na globálny dopyt. Cena Brentu klesla o približne 11 % a cena WTI o 8 %.

Najhlbší týždňový prepad od marca

Hnutie Hamas v sobotu začalo najväčší vojenský útok na Izrael za posledné desaťročia, pri ktorom zahynuli stovky Izraelčanov a ktorý vyvolal vlnu odvetných izraelských náletov na Pásmo Gazy. "Riziková prémia na cene ropy rastie kvôli vyhliadke na širší požiar, ktorý by sa mohol rozšíriť do blízkych krajín, ktoré sú hlavnými producentmi ropy, ako je Irán a Saudská Arábia," povedal agentúre Reuters analytik Saul Kavonic, ktorý sa zaoberá energetikou.

Analytici sa obávajú, že dodávky ropy by sa mohli výrazne obmedziť, ak bude do konfliktu zatiahnutý Irán. "Ak konflikt zahrnie Irán (.. 2000.), budú ohrozené až tri percentá svetových dodávok ropy. A ak dôjde k širšiemu konfliktu, ktorý nakoniec ovplyvní tranzit cez Hormuzský prieliv, môže sa stať rukojemníkom asi pätina celosvetových dodávok ropy," konštatoval Kavonic.

Stret hnutia Hamas a Izrael by mohol zmariť snahu USA sprostredkovať zblíženie medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, v rámci ktorého by ropné kráľovstvo normalizovalo vzťahy s Jeruzalemom výmenou za dohodu o obrane medzi Washingtonom a Rijádom.

Zástupcovia Rijádu údajne v piatok Bielemu domu oznámili, že sú ochotní v budúcom roku ako súčasť navrhovanej dohody s Izraelom zvýšiť produkciu. To by pomohlo zmierniť napätie po mesiacoch znižovania dodávok kľúčovými producentmi, teda Saudskou Arábiou a Ruskom. Normalizácia vzťahov Rijádu a Jeruzalema by pravdepodobne zmrazila nedávne kroky smerujúce k uvoľneniu situácie medzi Saudskou Arábiou a Iránom, ktorý otvorene chválil útoky Hamasu, napísala agentúra Reuters.