Nič nás nenúti ratifikovať vstup Švédska do NATO: Tvrdí Viktor Orbán

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Bertrand Guay, Pool via AP)

BUDAPEŠŤ - Neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v pondelok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom internetové vydanie denníka Népszava.

Premiér v úvode jesennej schôdze zákonodarného zboru v reakcii na opozičné podnety k tejto otázke podotkol, že vládnuca strana Fidesz má problémy so švédskym dokumentárnym filmom z roku 2019, v ktorom sa spochybňuje demokracia v Maďarsku.

Heger po medzinárodnom škandále navrhol Orbánovi, aby sa odfotili s novým šálom, ktorý mu aj daroval (Zdroj: Instagram.com/eduardheger)

"Ak v štátnych školách (vo Švédsku) vyučujú to, čo vidíme o Maďarsku v predmetnom filme, potom ide o to, že tento problém povyšuje štátna politika na úroveň medzinárodnej politiky, a to nebudeme akceptovať," zdôraznil Orbán. Zároveň položil rečnícku otázku, či je niečo naliehavé v súvislosti s členstvom Švédska v NATO.

"Nevidím žiadne takéto okolnosti, keďže nič neohrozuje bezpečnosť Švédska. So Švédskom nemáme žiadne vojenské vzťahy, ktoré by nás tlačili. Ponechať si Gripeny (švédske bojové lietadlá) je zaujímavá otázka, no pravdou je, že na stole je ďalších minimálne desať ponúk," povedal ministerský predseda.

Poslanci maďarského parlamentu budú tento týždeň rokovať dva dni

Ako dodal, neexistuje žiadny strategický prvok švédsko-maďarských vzťahov, ktorý by bol poškodený, ak by Maďarsko pred ratifikáciou vstupu Švédska do NATO trvalo na tom aby Štokholm preukázal voči Budapešti rešpekt. Poslanci maďarského parlamentu budú tento týždeň rokovať dva dni. Do programu však nie je zaradená ratifikácia vstupu Švédska do NATO, ktorá sa odkladá už od vlaňajšieho júla.

Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. Touto otázkou sa zaoberali minulý týždeň v stredu a vo štvrtok poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadaní v Ostrihome. Premietal sa na ňom desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.