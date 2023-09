Sudca v Kalifornii zrušil zákon zakazujúci zásobníky zbraní s viac ako 10 nábojmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozhodnutie sudcu Rogera Beniteza nemá okamžitú platnosť. Kalifornský generálny prokurátor Rob Bonta sa proti jeho rozhodnutiu odvolal a zákaz veľkokapacitných zásobníkov pravdepodobne zostane v platnosti až do vyriešenia súdneho sporu. Sudca Benitez už druhýkrát zrušil kalifornský zákon zakazujúci veľkokapacitné zásobníky zbraní. Jeho prvý verdikt z roku 2017 odvolací súd zmenil. Minulý rok Najvyšší súd USA ustanovil nový štandard o interpretácii zákonov o zbraniach v jednotlivých štátoch USA. Opiera sa o historickú tradíciu regulácie zbraní a nie o verejný záujem vrátane bezpečnosti. Na tomto základe sa znovu prejednáva znenie kalifornských zákonov o zbraniach.

Okrem veľkokapacitných zásobníkov obmedzujú aj útočné zbrane a nákup munície. Benitez rozhodol, že "neexistuje žiadna americká tradícia obmedzovania kapacity munície". Odnímateľné zásobníky "vyriešili problém s historickými strelnými zbraňami: dochádza mu (strelcovi) strelivo a museli sme pomaly dobíjať zbraň." "Boli a budú časy, keď je na zastavenie útočníkov potrebných oveľa viac ako 10 nábojov. Avšak podľa tohto zákona štát (Kalifornia) hovorí 'škoda'," napísal v súdnom rozhodnutí Benitez. Podľa kalifornského generálneho prokurátora zásobníky s väčšou kapacitou môžu zneužiť masoví strelci, lebo bez nabíjania umožňujú rýchlo strieľať do davov ľudí.

Právo vlastniť a nosiť zbraň zaručuje druhý dodatok americkej ústavy

"Domnievame sa, že okresný súd sa pomýlil," povedal Bonta. "Rýchlo sa pohneme, aby sme napravili túto neuveriteľne nebezpečnú chybu." Chuck Michel, prezident Kalifornskej asociácie pušiek a pištolí, pochválil sudcu Beniteza za "premyslený a hĺbkový prístup". "Iste, štát sa odvolá, ale to len predĺži zákony, ktoré porušujú ústavu," povedal Michel. "Toto je politika, čistá a jednoduchá," povedal kalifornský guvernér Gavin Newsom. "Ak do ústavy nezakotvíme právo na bezpečnosť, sme vydaní na milosť a nemilosť ideológom, ako je sudca Benitez," dodal. Kalifornia sa cieľavedome pokúša obmedzovať zbrane na svojom území. Minulý týždeň ako prvý štát USA požiadala o dodatok k americkej ústave, ktorý by okrem iných zmien zakázal predaj útočných zbraní a predaj zbraní osobám mladším ako 21 rokov.

Právo vlastniť a nosiť zbraň zaručuje druhý dodatok americkej ústavy. V jednotlivých štátoch ich podrobnejšie upravujú dva typy zákonov - Castle Doctrine (Doktrína o obrane domu) a Stand your Ground (Právo neustúpiť). Castle Doctrine umožňuje vo vlastnom príbytku oprávnenú obranu vrátane strelnej zbrane proti narušiteľovi. Stand your Ground umožňuje v prípade ohrozenia použiť "smrtiacu silu" aj mimo príbytku, napr. na ulici. Tento princíp platí v asi dvoch tretinách amerických štátov. V ostatných na verejnosti platí zásada ustúpiť, ak je to možné (Duty to Retreat).