Poľský úrad schválil výstavbu prvej jadrovej elektrárne, potvrdila poľská ministerka životného prostredia

GDOS dospela k záveru, že výstavba a prevádzka elektrárne nebude mať pri použití určitých opatrení veľký vplyv na životné prostredie a nebude mať negatívny vplyv ani na sústavu chránených území Natura 2000. Podľa GDOS projekt výrazne neovplyvní ani podzemné a povrchové vody vrátane Baltského mora. Riaditeľstvo zároveň uistilo, že bude monitorovať vplyv výstavby a následnej prevádzky elektrárne na životné prostredie.a

Poľsko plánuje vybudovať svoju prvú jadrová elektráreň na pobreží Baltského mora do roku 2033. Jej výstavba by sa mala začať v roku 2026, uvádza agentúra Reuters. Na výstavbe elektrárne sa bude podieľať americká spoločnosť Bechtel a firma Westinghouse Electric Co, ktorú si Poľsku vybralo ako dodávateľa technológie. Americké konzorcium by malo podľa Bechtelu budúci týždeň podpísať zmluvu aj s poľskou energetickou spoločnosťou Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ).