Mrazivé slová šéfa NATO: Pokiaľ Ukrajina nebude bojovať, prestane existovať! hovorí Stoltenberg

BERLÍN – Severoatlantická aliancia verejne vyjadrila to, čoho sa obáva celý západný svet na čele s Ukrajinou. Podľa jej šéfa sa musí Ukrajina pripraviť, že vojna proti Ruskej federácii bude trvať ešte dlho. Okrem toho vyjadril nádej, že členské krajiny NATO prekročia minimálny podiel dvoch percent HDP na obranu.

Medzivládne obranné zoskupenie štátov s prozápadným demokratickým zriadením, tiež známe ako Severoatlantická aliancia (NATO), prišlo s vyjadrením, ktoré Západ tušil, avšak doteraz to ešte nikto nevyslovil. Nemecký Berliner Morgenpost uviedol, že podľa Jensa Stoltenberga sa Ukrajina musí po viac ako rok a pol trvajúcej vojne pripraviť, že boje proti ruskému agresorovi tak skoro neskončia.

Šéf NATO, ktorý podľa svojich slov už nebude na tento post kandidovať, ozrejmil, že väčšina vojen trvá dlhšiu dobu, než aká sa očakáva pri ich vypuknutí. "Preto sa v prípade Ukrajiny musíme pripraviť na to, že vojna potrvá ešte dlho. Všetci chceme mier. Na druhej strane si ale musíme uvedomiť, že pokiaľ (prezident) Zelenskyj a Ukrajina prestanú bojovať, ich vlasť už nebude existovať," povedal.

Nemecko a Nórsko

Stoltenberg okrem toho vyzval Nemecko, aby navýšilo svoje výdavky na obranu. V súčasnej dobe platí pre každého člena NATO, aby minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) vložil do výdavkov na obranu. Zdôraznil význam Nemecka v širokom kontexte. "Je veľmi dôležité, či sa tohto limitu drží aj najväčšia krajiny Európy. Dve percentá z veľkého koláča predstavujú podstatne viac financií ako takéto množstvo z malého," povedal a doplnil, že podľa rozhodnutia na júlovom summite NATO v Litve predstavujú dve percentá HDP na obranu minimum. "Verím, že viaceré krajiny túto spodnú hranicu s radosťou prekročia," dodal.

Ako bývalý predseda nórskej vlády podľa svojich slov vie, aké je ťažké dať dohromady viac peňazí na obranu v čase, keď je nutné súčasne riešiť výdavky na zdravotníctvo alebo infraštruktúru. "Keď sa napätie zvyšuje, je nutné navyšovať aj výdavky na obranu," vysvetlil.

Prirovnanie

"V čase studenej vojny, kedy vládli kancelári Konrad Adenauer alebo Willy Brandt, dosahovali výdavky (vtedajšieho západného Nemecka) na obranu troch až štyroch percent HDP," uviedol s tým, že podobne to bolo aj v Nórsku (jeho vlasť). "Zvládli sme to vtedy a musíme to zvládnuť aj dnes," doplnil na záver šéf NATO Jens Stoltenberg.