Mega straty odhalené! Šéf Kremľa prišiel vo vojne na Ukrajine o TÚTO astronomickú sumu, už šetrí aj na vojakoch

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Agresívna vojna na Ukrajine, ktorú začal Vladimir Putin, trvá už 18 mesiacov. Počas tejto doby utrpeli obe strany veľké straty – personálne aj materiálne. Sú obzvlášť výrazne pre ruskú armádu. Je to badateľné aj v štátnej pokladnici. Nové čísla odhaľujú šokujúcu skutočnosť, šéf Kremľa doteraz minul miliardy na armádu.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 571 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Obrovské náklady na vojnu

Podľa výpočtov Forbes Ukrajina na základe údajov generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl sa náklady na vojenské výdavky a stratenú výzbroj len pre ukrajinskú vojnu pohybujú okolo 167,3 miliardy dolárov, čo je v prepočte asi 156,9 miliardy eur. Výpočty vychádzajú z obdobia od 24. februára 2022 do 24. augusta 2023.

Medzi najväčšie nákladové položky patrí podpora vojenských operácií. Rusko na to minulo v prepočte 48,1 miliardy eur. Vojenské platy dosahujú 35,1 miliardy amerických dolárov (32,9 miliardy eur). Okrem toho existuje odškodnenie pre rodiny mŕtvych a zranených, ako aj náklady na zničenú techniku. Armáda vynaložila najviac vo vojne na Ukrajine na zásobovanie delostrelectva a munície. Celkové náklady na to predstavujú ekvivalent 48,1 miliardy eur. Len na delostrelectvo minulo Rusko v prepočte 8,44 miliardy eur. Dodatočné finančné náklady súvisia okrem iného s pádom rubľa.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Putin musí šetriť

Pre vysoké výdavky Kremeľ obmedzil používanie granátov. Zatiaľ čo v roku 2022 sa použilo denne 50 000 granátov, teraz sa bude používať iba 10 000 granátov. Kremeľ šetrí aj na niektorých ďalších položkách. Putin sa zameral najmä na personál. Náklady na vojakov výrazne klesli. V roku 2022 boli platby na bojovníka 200 amerických dolárov (187 eur) denne, v súčasnosti by to malo byť 120 amerických dolárov (okolo 122 eur). S poklesom národnej meny klesli aj výdavky na odškodnenie vojenských príslušníkov. Rodiny predtým dostávali odškodné 110 000 dolárov za zosnulého vojaka, teraz je to okolo 65 000 dolárov. Znížili sa aj platby za zranených. Namiesto 45 000 amerických dolárov (42 210 eur) je to 27 000 amerických dolárov (25 320 eur). Napriek nižším platbám tu výdavky stále výrazne rastú. Počet ruských obetí je totiž v posledných mesiacoch výrazne vyšší, vysvetľuje generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Ročný štátny rozpočet v roku 2023 bude 69 biliónov rubľov. Tento rok pôjde približne 33 percent z toho na vojenské výdavky. Kremeľ nalieva viac peňazí do zbrojárskeho priemyslu.