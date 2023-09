Česká Bezpečnostná informačná služba odhalila agenta, ktorý šíril ruskú propagandu o vojne na Ukrajine

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

PRAHA - Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) odhalila ruského agenta, ktorý v ČR zaisťoval šírenie ruskej propagandy o vojne na Ukrajine a využíval na to aj známe osobnosti. Na konferencii o dezinformáciách a hybridných hrozbách v Poslaneckej snemovni českého parlamentu to uviedol šéf BIS Michal Koudelka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.