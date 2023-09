Priame svedectvá dovolenkárov po zemetrasení: Zamestnanci v hoteli pobehovali ako zdesené kurence, nikto nič nevedel

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mosa'ab Elshamy)

Zemetrasenie všetkých prekvapilo a všade panoval chaos. „Stalo sa to vo chvíli, keď sme zamierili do baru. Celá budova sa otriasala, bolo to strašne desivé. Zamestnanci pobehovali ako bezhlavé kurence, ľudia z našej cestovnej kancelárie nevedeli, čo majú robiť. Bolo to jedným slovom strašné,“ opísala pre DailyMail Debra Wiltonová z Veľkej Británie.

Šokovalo ju, že hotel nemal žiadny núdzový plán. „Manžel mojej netere ešte s ďalším hosťom museli použiť páčidlo, aby pomohli tom ľuďom, ktorí uviazli vo výťahu,“ priblížila. Nikto im nevedel dať žiadne relevantné informácie, čo majú robiť. „Potom nám všetkým povedali, aby sme zostali vonku. Noc sme trávili pred hotelom a spali sme na uterákoch prikrývkach,“ uviedla. Dodala, že medzi hosťami, ktorí nocovali vonku, bolo aj niekoľko ľudí na invalidných vozíkoch a seniorov. „Hotel je poškodený s prasklinami v stenách, v izbách na treťom poschodí opadali omietky. Nevieme, či je bezpečné v nich ďalšie noci spať,“ podotkla.

Všetci utekali a kričali

Helen Morris, ktorá bola ubytovaná v hoteli Riu Tikida Gardens, povedala: „Hotel utrpel nejaké škody, ale našťastie sa všetci po dosť desivom zážitku javia v poriadku. Máme veľké šťastie, že náš hotel aj cestovná kancelária sa o nás snažia zo všetkých síl postarať v situácii, ktorá pre nás všetkých nemá obdobu. Modlite sa za marocký ľud v čase, ktorý je pre nich veľmi ťažký.“ Helen s priateľmi sa počas otrasov ukryli pod stôl. „Zo stien začali padať obrazy, všetko sa silno triaslo a rachot bol veľmi hlasný. Asi po 30 až 40 sekundách sme utiekli von a zostali sme tam celú noc. Vlastne všetci kričali a utekali. Veľa ľudí sa triaslo v šoku ešte dlho po tom, čo zemetrasenie ustalo,“ povedala.

It’s almost 4am here in Marrakech, Morocco. We are very fortunate that our hotel and @TUIUK reps are trying their best to look after us in an unprecedented situation for us all. Pray for the Moroccan people in what is a very difficult time for them. 🙏 🇲🇦 pic.twitter.com/8rg8P1XHsi — Helen Louise Morris (@HelenWelshHelen) September 9, 2023

„Museli sme sa vzdialiť od budov, čo znamenalo, že sme museli spať pred hotelom a tiež ďaleko od bazénov, ktoré boli blízko hotela. Ľudia spali na betóne alebo na tráve s bazénovými uterákmi ako prikrývkami, ktoré nám počas noci rozdával personál hotela. Bohužiaľ sme nemohli použiť ležadlá. V pondelok máme letieť domov, skôr sa určite nebude dať. Pozreli sme si skoršie lety, ale všetky sú plné, takže to tu musíme vydržať,“ dodala.

Američanka Laneishia Watersová pricestovala do Marakéša v piatok o 11:00 dopoludnia. Ledva sa v meste stačila trochu poobzerať, už ju prekvapilo zemetrasenie. Ako povedala, trvalo to možno 20 sekúnd až minútu, no bol to strašidelný zážitok. „Celá budova sa hýbala. Bolo to desivé, Keď sme otvorili dvere na apartmáne na piatom poschodí, budova bola strašidelne tichá, až na zvuk niekoľkých ľudí uháňajúcich po schodoch von. Obliekli sme sa, obuli utekali za nimi tiež. Bolo tam natlačených strašne veľa ľudí, niektorí bez topánok. Všade bolo počuť sirény sanitiek. V sobotu ráno sme sa zobudili a dozvedeli sa o množstve obetí. Naša budova je prasknutá a rozbitá a keď sme vyšli na jednu časť, počuli sme, ako praská a vŕzga. Pritom je to úplne nová stavba" priblížila chvíle po zemetrasení.

Mysleli sme si, že je to teroristický útok

25-ročná Abhay Ashiani z Aylesbury z Buckinghamshire je momentálne v Marakéši s dvoma priateľmi. Zemetrasenie opísala ako nervy drásajúci zážitok. „Boli sme na večeri na strešnej terase. Zrazu sa všetko otriaslo, ľudia sa motali. Z minaretu na námestí sme videli stúpať obrovský oblak dymu. Najprv nám napadlo, že ide o teroristický útok, až po chvíli sme si uvedomili, že je to zemetrasenie a musíme sa nejako dostať dole a von. Celú noc sme presedeli na stoličkách pri bazéne. Za mňa bol personál úžasný, aj napriek vypätej situácii nám nosili nápoje a prikrývky, aby sme sa zahriali," opísala. V sobotu ráno to bolo v Marakéši podľa nej ako v „meste duchov“, mnoho ľudí odpratávalo trosky, iní sedeli bezmocne na svojich kufroch.

Na ten zvuk sirén nikdy nezabudnem

Britka Ria Lucas (26) pricestovala do Marakéša so svojimi rodičmi, bratom a snúbencom v piatok večer. „Bolo to chaotické. K zemetraseniu prišlo počas registrácie, dokonca ani personál nevedel, čo má robiť. Celý hotel spal vonku na ležadlách,“ uviedla.„Najskôr sme si mysleli, že ide okolo veľké nákladné auto, ale potom sa svetlá nad nami začali hojdať a zo stropu začali padať malé kúsky omietky. Zamestnanci nás rýchlo vyhnali von a zdalo sa, že všetko skončilo tak rýchlo, ako to začalo. Naše stredisko má našťastie len povrchové poškodenia a žiadne zranenia, ale v sobotu ráno sme neustále počuli sirény. Na ten zvuk nikdy nezabudnem." podotkla.

Gigi Sunley (27) opísala, že v prvom momente to znelo, akoby cez hotel prechádzal vlak. Vnímala to v polospánku, no keď sa prebrala, uvedomila si, čo sa deje. „Zobudila som sa a začal som kričať: ´Zemetrasenie´, keď som si uvedomila, že steny a podlahy sa trasú a zvonku bolo počuť sirény a zvony. Bolo to také neočakávané a úplne mimotelové," opísala.

Všetci veria, že otrasy a nezopakujú. I keď najradšej by sa dostali z Maroka čo najskôr preč, nie je to jednoduché, keďže lety sú plné.