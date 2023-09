Dráma v podzemí: Jaskyniar uviazol kilometer pod zemou, je ťažko chorý a krváca! Desiatky záchranárov z celej Európy

Mark Dickey uviazol v hlbokej jaskyni. (Zdroj: SITA/Turkish Government Directorate of Communications via AP)

ANKARA - Od nedele sa 150 záchranárov snaží dostať amerického speleológa Marka Dickeyho z jaskyne Morca v Turecku. V hĺbke 1250 metrov utrpel krvácanie do žalúdka.

Záchranárske zložky z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Poľska a Turecka sa už piaty deň po sebe snažia vyslobodiť ťažko chorého amerického jaskynného prieskumníka Marka Dickeyho z hĺbky okolo 1000 metrov. Od nedele pracuje na záchrane muža z jaskyne Morca na juhu Turecka približne 150 záchranárov, uviedol pre nemeckú tlačovú agentúru Yaman Özakin, hovorca Tureckej asociácie speleológov.

Tento 40-ročný muž je členom medzinárodného výskumného tímu, ktorý skúma tretiu najhlbšiu jaskyňu Turecka. Počas expedície utrpel krvácanie do žalúdka v hĺbke 1250 metrov. Kolegom sa ho podarilo dostať do tábora v hĺbke 1000 metrov, no záchrana bola mimoriadne náročná. Museli ho vyniesť pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré sa však cez úzke jaskynné chodby nezmestilo. Pohotovostné zložky odpálili úzke priestory.

Podľa jaskyniarskeho združenia sa teraz lekári k Američanovi dostali a existuje telefonický kontakt. Zatiaľ dostal transfúziu krvi. Do záchrany sa zapájajú okrem iných tímy z Maďarska a Talianska, v pohotovosti sú aj nemeckí záchranári. Bude ešte asi tri týždne trvať, kým sa podarí vyniesť jaskyniara na povrch.

V Nemecku v roku 2014 vyvolala rozruch záchranná akcia v jaskyni Riesending Shaft, najdlhšej a najhlbšej jaskyni v Nemecku. V tom čase speleológa zasiahol pád skaly do hlavy a pri záchrannej akcii, ktorá trvala jedenásť dní, sa z hĺbky 1000 metrov dostal späť na denné svetlo.