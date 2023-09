Rozsiahly požiar na severovýchode Grécka sa postupne zmierňuje

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Cez víkend na boj proti požiaru v regióne Evros neďaleko hranice s Tureckom vyslali ďalšie posily. V pondelok tam pracovalo 741 hasičov spolu so 124 vozidlami a dvoma lietadlami. Požiar si vyžiadal smrť najmenej 20 ľudí, pravdepodobne migrantov, ktorí nedávno prešli cez hranicu.

Požiar vypukol 19. augusta neďaleko mesta Alexandrupoli. Následne sa spojil s ďalšími ohňami do masívneho lesného požiaru, ktorý do nedele spálil viac ako 93.000 hektárov územia, vyplýva z údajov programu Copernicus Európskej únie. Je to najväčší požiar, aký vypukol v niektorej z krajín EÚ od začiatku vedenia záznamov v roku 2000.

Takmer päťdesiat požiarov v priebehu dňa

V Grécku od sobotňajšieho popoludnia do nedeľňajšieho popoludnia bojovali hasiči s celkovo 82 lesnými požiarmi, z ktorých 49 vypuklo v priebehu týchto 24 hodín. Ďalší vznikol v pondelok v lesnatej oblasti na okraji Atén, kde sa ho vyše 70 hasičom vrátane 18 z Francúzska podarilo za podpory dvoch lietadiel a troch vrtuľníkov dostať čiastočne pod kontrolu za niekoľko hodín.

Grécku, ktorého hasičský zbor je toto leto maximálne vyťažený, aktuálne pomáhajú stovky hasičov z Francúzska, Španielska, Cypru, Rumunska, Česka, Bulharska, Slovenska, Albánska a Srbska.