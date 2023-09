FOTO Poľský horolezec utrpel po páde z Vareškového hrebeňa viaceré zranenia

(Zdroj: Horská záchranná služba)

Poliak spadol z Vareškového hrebeňa v oblasti Vareškovej priehyby. Po približne 50–metrovom páde skalným terénom smerom do Veľkej Studenej doliny utrpel zranenia hlavy, hrudníka, končatín a povrchové poranenia. Muž bol pri vedomí a komunikoval. "O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu dvojicu horských záchranárov. Tí boli po lokalizovaní miesta pádu vysadení pomocou palubného navijaku pri zranenom," uviedla HZS.

Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 37–ročného horolezca v sedačke spolu so záchranárom HZS letecky evakuovali z exponovaného terénu a transportovali na heliport do Starého Smokovca. Tam si ho prevzala do starostlivosti posádka rýchlej lekárskej pomoci, s ktorou pokračoval do popradskej nemocnice.

