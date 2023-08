Našich susedov poriadne potrápili búrky: Niekoľko tisíc ľudí ostalo bez elektriny

Ilustračné foto (Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Kvôli následkom nočnej búrky je v Česku bez elektriny už len zhruba 2000 odberateľov. Distribučná spoločnosť EG.D zo skupiny E.ON, ktorá pôsobí najmä na juhu Čiech a Moravy, evidovala v podvečer 1800 domácností bez dodávky elektriny a firma ČEZ mala bez elektriny okolo 18.00 h asi 400 odberných miest. ČTK to dnes vpodvečer oznámili hovorca E.ON Roman Šperňák a ČEZ Soňa Holingerová. Ráno bolo bez elektriny vyše 30.000 domácností.

"Najviac obmedzení sa týka stále Juhočeského kraja, kde sa nám ale podarilo počet obmedzených domácností od rána výrazne znížiť. Aktuálne je to približne 900 odberateľov, ráno to bolo 16.000. Najviac postihnutou oblasťou je Českobudějovicko (južná časť okresu), Českokrumlovsko a Jindřichohradecko, "uviedol Šperňák. Dodal, že najčastejšou príčinou porúch je poškodené vedenie elektriny po páde stromov. "Ide o potrhanie vodičov a izolátorov," povedal.

archívne video Bratislavou sa prehnali silné búrky

Bratislavou sa prehnali silné búrky (Zdroj: Tip čitateľa)

Východná časť distribučného územia EG.D bola podľa neho zasiahnutá menej. Na Vysočine už spoločnosť neeviduje poruchy na vysokom napätí. Na južnej Morave sa obmedzenia týkajú zhruba 170 odberateľov, v Zlínskom kraji približne 300 domácností v oblasti Kroměřížska a na Prostějovsku aktuálne približne 400 domácností.

Pracujú na opravách

Spoločnosť ČEZ evidovala okolo 18:00 štyri poruchy. Bez elektriny boli štyri stovky domácností, z rána ich bola podľa hovorkyne ešte asi stovka, 300 pribudla počas dňa v stredných Čechách na Benešovsku. "Súčasne pracujeme na opravách na hladine nízkeho napätia," dodala.

Spoločnosť ČEZ v sobotu večer okolo 19.00 h evidovala okolo 19.000 odberateľov bez prúdu, najviac sa to v tom čase týkalo okresov Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicou. V nedeľu okolo 05: 00 zasiahlo prerušenie dodávok zhruba 25.000 domácností a po 08: 00 to bolo 16.000, najviac ich firma evidovala v Moravskosliezskom a Olomouckom kraji. Do Česka z Bavorska v sobotu postupovali veľmi silné búrky, najprv sa objavili v oblasti Šumavy, následne zasiahli Juhočeský kraj a postupne sa presunuli na východ.