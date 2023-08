Krvavý masaker v centre New Yorku: VIDEO Vodička narazila do ľudí priamo na priechode pre chodcov!

Bezohľadná vodička zrazila na priechode pre chodcov sedem ľudí (Zdroj: Twitter/NYpost)

NEW YORK – V nedeľu neskoro večer zrazila vodička priamo na Manhattane na priechode sedem chodcov. Prípad je o to desivejší, že na svojej Honde Accord ani nezastavila, a ušla ďalších takmer 21 kilometrov, kým nenarazila do dvoch vozidiel na Long Island Expressway.

Najvyšší súd rozhoduje o väzbe v prípade ROmana Stahla z akcie Ezechiel (Zdroj: Topky/Maarty)

29-ročná vodička z Belle Mead zrazila o 23:55 miestneho času sedem ľudí priamo na priechode pre chodcov, informoval New York Post. Incident sa stal priamo v centre New Yorku a vodička teraz čaká vo väzbe. Hrôzostrašné zábery, ktoré sa začali šíriť na sociálnych sieťach ukazujú ako šesť mužov a jedna žena zostali zranení a niektorí v bezvedomí ležať na ulici. Vodička po náraze nezastavila a pokračovala v jazde ešte neuveriteľných 20 kilometrov, kým nenarazila do stojacich vozidiel na Long Island Expressway.

Driver plows into at least 7 pedestrians at Midtown crosswalk https://t.co/gffTfpRg3q pic.twitter.com/fYvXG2T8zH — New York Post (@nypost) August 21, 2023

Podľa očitých svedkov auto značky Honda Accord narazilo do ľudí (vo veku od 24 do 61 rokov), v momente, keď prechádzali cez cestu a vodička pokračovala v jazde na červenú. Obeťami sú väčšinou obyvatelia New Yorku, jeden alebo dvaja sú turisti, ktorí mesto v ten deň navštívili. Všetkých zranených museli odviezť do nemocnice. Newyorská polícia uviedla, že žena zostáva vo väzbe a zatiaľ nebola obvinená. Šesť ľudí zostáva hospitalizovaných, jeden je v kritickom stave.