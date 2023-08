Obrovské nešťastie: Dvaja chlapci (9) vypadli z vozíka na detskej zjazdovke! Zasahovať musela helikoptéra

Záchranári premiestňujú ťažko zraneného chlapca (9) do helikoptéry. Na zjazdovke sa zranil s kamarátom (9) a jednou ženou (25) (Zdroj: Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich)

archívne video

Záchranná akcia na zelenej vode: Muž po skoku do plytkej vode utrpel poranenie chrbtice (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Hora Sv. Anny (Góra Świętej Anny) je kopec v Poľsku, ktorý sa nachádza v Hornom Sliezsku severozápadne od Katovíc. Domáci aj turisti si túto lokalitu pochvaľujú. Na kopci je okrem prekrásneho výhľadu vybudovaná vedľa miestneho penziónu aj detská zjazdovka. Ako informuje Fakt.pl., práve na nej sa v pondelok 14. augusta odohralo veľké nešťastie.

Medzi návštevníkmi detskej zjazdovky "Zjeżdżalnia Grawitacyjna Harcówka" boli aj dvaja deväťroční chlapci. Hneď po ich spustení vyzeralo najprv všetko v poriadku. Problém však nastal o niekoľko sekúnd, keď obaja z vozíka vypadli. To však nebolo všetko. Žena (25), ktorá išla za nimi, sa tejto nehode už nedokázala vyhnúť.

Kilka ujęć naszej zjeżdżalni tym razem z perspektywy powietrznej. Foto Błażej Duk Posted by Zjeżdżalnia Grawitacyjna Harcówka on Wednesday, May 18, 2022

Zranenia

Incident sa mal stať v popoludňajších hodinách. Všetky tri obete nehody boli zranené. Jeden z chlapcov utrpel vážne poranenie nohy. Do nemocnice v Katoviciach ho musela dopraviť helikoptéra. Druhý chlapec mal zranený krk a hlavu. S menšími odreninami ho sanitka previezla do nemocnice v Opole. Tretia obeť nehody, nemenovaná žena (25), sa sťažovala na bolesti krku. Tie mala podľa svojich slov utrpieť po prudkom brzdení. Podľa informácii mala byť aj ona prevezená do nemocnice.

Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej Dziś o godzinie 11:29 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu na terenie zjeżdżalni... Posted by Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich on Monday, August 14, 2023

Muži zákona zo Strzelce Opolskie objasňujú okolnosti tejto vážnej nehody. Z prvotných informácii nebolo známe, ako k nehode došlo. "Dva vozíky sa nezrazili čelne, ani počas jazdy. Ako k zraneniam došlo, nie je zatiaľ známe. V súčasnej dobe prebieha vyšetrovanie, či bolo na chybe technické zabezpečenie zjazdovky a vozíkov, alebo zlyhal ľudský faktor. Prenajímateľ zjazdovej dráhy mal negatívny test na alkohol," vyjadrila sa krátko po incidente Dorota Janaćová, hovorkyňa polície v Strzelce Opolskie.

Objasnenie nehody

Neskôr pre TVN24 sa polícia vyjadrila, že podľa predbežných zistení sa noha jedného z chlapcov dostala nejakým spôsobom pod vozík. Následne došlo k nestabilite a obaja chlapci z neho vypadli. Keďže zjazdovka sa miestami nachádza aj niekoľko metrov nad zemou, z oboch strán chráni turistov záchranná sieť. Takéto zabezpečenie však očividne nie je dostačujúce.