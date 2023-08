PRIESKUM Takmer polovica Čechov nesúhlasí s vládnymi investíciami do armády

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Takmer polovica Čechov nesúhlasí s investíciami českej vlády do vojenskej techniky. Naopak, sú za to, aby štát investoval do zdravotníctva či školstva, vyplýva z prieskumu agentúry STEM/MARK. Podľa jeho výsledkov, ktoré agentúra zverejnila v pondelok, si Česi zároveň viac uvedomujú, že štát musí šetriť.

Štát by mal podľa respondentov investovať najmä do zdravotníctva, vzdelávania a rozvoja dopravnej infraštruktúry. Za podporu zdravotníctva sa v prieskume vyjadrilo až 96 percent opýtaných, pričom 67 percent bolo "rozhodne za". Naopak, podľa takmer polovice (46 percent) opýtaných by vláda nemala investovať do vojenskej techniky či vybavenia armády. "Rozhodne za" investície bolo v tomto prípade 14 percent ľudí.

Konkrétne v oblasti armády vyjadrili Česi podporu investíciám do protivzdušnej obrany, výcviku či na prostriedky proti kybernetickým útokom. "Respondenti, ktorí si myslia, že do armády sa má investovať menej, sú jednoznačne najviac proti investíciám do stíhačiek piatej generácie, do vybavenia pozemného vojska či modernizácie leteckých základní," uviedol autor prieskumu Jan Burianec. Zdôraznil pritom, že často ide len o pocit respondentov, ktorí sa v téme nemusia orientovať.

Postoj k vládnym investíciám je rozdielny medzi mužmi a ženami a tiež medzi rôznymi vekovými kategóriami. Ženy viac podporujú investície do zdravotníctva či bývania, muži sú skôr za oblasť dopravnej infraštruktúry či energetiky. Mladí ľudia do 30 rokov preferujú podľa prieskumu investície do životného prostredia a ochrany prírody, ľudia starší než 60 rokov zas do energetiky. Vzdelanie za prioritu označujú takmer všetky skupiny zhodne.

Prieskum sa zameral aj na postoj ľudí k balíku úsporných opatrení, ktorý vláda predstavila v polovica mája. Vtedy s úsporami nesúhlasilo 66 percent Čechov. Podiel ľudí, ktorí naďalej so všetkými vládnymi škrtmi nesúhlasia, klesol podľa prieskumu o 11 percent. Podľa výskumníkov môže byť rozdiel spôsobený aj tým, že si ľudia uvedomili nutnosť viac šetriť štátne peniaze. Do prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorý sa uskutočnil od 21. do 28. júla, sa zapojilo 1014 osôb vo veku 18 a viac rokov.