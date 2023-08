Holandsko čelí nárastu sexuálne prenosných chorôb: Mladí málo používajú ochranu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

AMSTERDAM - Sexuálne prenosné choroby sú v Holandsku na vzostupe. Podľa správy informačného portálu DutchNews.nl to tvrdí Národný zdravotný inštitút RIVM.

RIVM vydal varovanie, že počet pohlavne prenosných chorôb v Holandsku rastie, pričom antibiotiká už nemusia byť účinné proti niektorým z týchto chorôb. Situáciu zapríčiňuje aj to, že používanie kondómov medzi mladými ľuďmi, ktorí tvoria najväčšiu sexuálne aktívnu skupinu, už roky klesá. Rok 2022 bol v tejto skupine vrcholným rokom infekcií, šírila sa predovšetkým kvapavka.

Prevencia je vždy lepšia ako liečba

"Mladí ľudia si myslia, že pohlavne prenosné choroby sa dajú vyriešiť použitím tabletky, ale nie vždy to platí. Ak nezasiahneme včas, môže to ovplyvniť ich plodnosť v budúcnosti,“ povedala doktorka Rosa Joostenová z RIVM pre denník Algemeen Dagblad. Joostenová zdôraznila, že prevencia je vždy lepšia ako liečba, čo znamená, že treba používať kondóm. "Naozaj potrebujeme zmenu v sexuálnom správaní, pokiaľ ide o používanie kondómov," odkázala. Národný zdravotný inštitút a miestne zdravotné rady každý rok počas úvodných týždňov vysokoškolského štúdia a tiež na rôznych festivaloch a masových kultúrnych podujatiach rozdajú okolo 40.000 kondómov so sloganom "Milujte sa, nemilujte pohlavne prenosné choroby".

Podľa zistení RIVM nepoužíva 40 percent mladých ľudí kondóm pri vzťahoch na jednu noc. Dôvodom môže byť nevedomosť, nedostatok predvídavosti alebo to, že dievčatá nedostatočne trvajú na tom, aby ich partner používal kondóm. RIVM a organizácia zaoberajúca sa šírením sexuálne prenosných chorôb Soa Nederland žiadajú návrat verejných kampaní zameraných na bezpečný sex, ktoré boli zastavené pred desiatimi rokmi a ktorých cieľom bolo zvyšovať povedomie o riziku pohlavných chorôb.