Neľudský zákaz v lietadle: Žena vzala situáciu a nohavičky do vlastných rúk

FB Spirit Airlines

Stalo sa to v lietadle americkej leteckej spoločnosti Spirit Airlines, ktoré nemohlo vzlietnuť. Posádka nedovolila pasažierke urobiť to, na čo mala nárok. Žena vynadala personálu leteckej spoločnosti do chrapúňov a rasistov. Čo urobila potom, vyrazilo všetkým dych!

Žena vo videu kričí, že palubný personál jej dve hodiny nedovolil to, na čo má nárok každý cestujúci. Vzala teda situáciu - a či skôr nohavičky - do vlastných rúk a vymočila sa na podlahu pred šokovanými cestujúcimi. Neznáma žena je teraz neslávne známa na internete, keďže tento moment, z ktorého padá sánka, zdieľali viaceré stránky sociálnych médií. "Už dve hodiny potrebujem cikať a vy mi stále vravíte, že nemôžem! Zamkli ste dvere!" zúri. "Pozrite sa do kamery," odpovedá jej letuška pokojným hlasom. "Lietadlo stále stojí! Nemôžem to už vydržať!" kričí žena. Na vine sú podľa nej členovia posádky.

"A teraz si robte, čo chcete," dodala žena, keď už urobila, čo musela. "Môžete na mňa vydať zatykač, aj zatknutie je lepšie ako toto." Chladná letuška poradila cestujúcej, aby pila viac vody, pretože jej moč nechutne páchne. Technicky by žena mohla čeliť federálnemu obvineniu za zasahovanie do práv letovej posádky. Za toto obvinenie hrozí trest 20 rokov väzenia a možná pokuta 250-tisíc dolárov (227 272 eur). To však súd zvyčajne používa len vtedy, ak je niekto podozrivý z fyzického napadnutia člena posádky.

V novembri 2022 sa opitý chlapík vymočil na ženu vo veku 70 rokov v obchodnej triede lietadla spoločnosti Air India z New Yorku do Dillí. Urobil tak, keď sa po jedle stlmili svetlá. Incident sa odohral 26. novembra a muž potom údajne ostal odhalený, kým ho ostatní cestujúci nevyzvali, aby sa zapol a vrátil na svoje miesto. Posádka dala žene pyžamo a papuče, aby sa mohla prezliecť do suchého, ale potom jej povedali, že si má sadnúť na znečistené sedadlo, lebo, žiaľ, nie je k dispozícii žiadne iné voľné miesto. Pani neskôr povedala, že to bol najtraumatickejší let, aký kedy zažila.