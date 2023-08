Švajčiarsko vlani vydalo medzinárodný zatykač na strýka sýrskeho prezidenta: Zostane vraj bez povšimnutia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Toto rozhodnutie bolo zverejnené rok po tom, čo švajčiarsky federálny trestný súd nariadil federálnemu ministerstvu spravodlivosti a polície (FDJP) vydanie zatykača na Asadovo meno. Švajčiarska generálna prokuratúra požiadala o utajenie tohto rozhodnutia, aby 85-ročný Asad nemohol podniknúť kroky, ktorými by sa zatknutiu vyhol. Generálna prokuratúra o vydanie medzinárodného zatykača na Rifáta Asada žiadala už v roku 2021. Ministerstvo spravodlivosti sa však vtedy zdráhalo a tvrdilo, že Švajčiarsko nemá právomoc ho stíhať.

Zatykač zostane bez povšimnutia

V tom čase sa poukazovalo na to, že Rifát Asad nie je švajčiarskym občanom, nemá vo Švajčiarsku bydlisko a medzi obeťami masakry v sýrskom meste Hamá z roku 1982, s ktorým podozrenia súvisia, nie sú žiadni švajčiarski občania. Federálny trestný súd však s týmto výkladom nesúhlasil a žiadosť o vydanie zatykača označil za legitímnu, pričom argumentoval, že prokuratúra začala vyšetrovanie v roku 2013, keď Rifát Asad býval v ženevskom hoteli. Ako poznamenala agentúra AFP, zatykač však pravdepodobne zostane bez povšimnutia. Rifát Asad, mladší brat bývalého sýrskeho prezidenta Háfiza Asada, sa v roku 2021, po 37 rokoch strávených v exile, vrátil do Sýrie. Do exilu bol nútený odísť v roku 1984 po neúspešnom pokuse o zosadenie svojho brata.

Rifát Asad je zapletený aj do korupčných káuz v Španielsku a Francúzsku

Trestné oznámenie na Rifáta Asada podala pred desiatimi rokmi organizácia TRIAL International, ktorá ako zástupca obetí masakier vyvíja na Švajčiarsko tlak, aby stíhalo predpokladaných medzinárodných zločincov. Organizácia TRIAL uviedla, že veľa dôkazov, ktoré proti Rifátovi Asadovi zhromaždila, sa týka jeho úlohy pri potlačovaní povstania v sýrskom meste Hamá v roku 1982, pri ktorom bolo podľa odhadov v priebehu troch týždňov zabitých okolo 40.000 ľudí. V tom čase Rifát Asad velil armádnym jednotkám, ktoré sú obvinené z "popráv, násilných zavlečení, znásilňovania a mučenia v nepredstaviteľnom rozsahu". Organizácia TRIAL vo svojom stredajšom vyhlásení vyzvala švajčiarske úrady, aby Rifáta Asada, prezývaného aj "Mäsiar z Hamy", "rýchlo obvinili a postavili pred súd". Rifát Asad je zapletený aj do korupčných káuz v Španielsku a Francúzsku, dodala AFP.