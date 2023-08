Mali a Burkina Faso vyšlú po uplynutí ultimáta do Nigeru svoju delegáciu

Nepokoje v Nigeri (Zdroj: SITA/AP/Sam Mednick)

BAMAKO - Mali a Burkina Faso vyšlú do Nigeru, v ktorom sa koncom júla uskutočnil prevrat, spoločnú delegáciu, aby mu tak preukázali solidaritu. Informuje agentúra AFP.

"Burkina Faso a Mali vysielajú delegáciu do Niamey. Cieľom je preukázať solidaritu týchto dvoch krajín s bratmi v Nigeri," uviedla malijská armáda vo vyhlásení. Podľa nigerského ministerstva zahraničných vecí by mala delegácia do Nigeru pricestovať už v pondelok.

Vodcovia nigerského prevratu odignorovali ultimátum Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), v súlade s ktorým mali do nedele vrátiť moc demokraticky zvolenému prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi. Teraz čakajú na reakciu tejto regionálnej organizácie, ktorá im v prípade nesplnenia ultimáta pohrozila vojenskou intervenciou.

Varovanie

Mali a Burkina Faso, kde sa v rokoch 2020 a 2022 taktiež moci chopila armáda, na druhej strane varovali, že prípadnú vojenskú intervenciu budú považovať za vyhlásenie vojny. ECOWAS avizoval, že o svojich ďalších krokoch bude informovať, uvádza agentúra Reuters. Toto spoločenstvo zároveň už skôr oznámilo, že vedenia armád jeho členských krajín sa dohodli na pláne možnej vojenskej operácie, ak sa moc nevráti Bazoumovi. O prípadných časoch a miestach útokov však majú rozhodovať hlavy členských štátov spoločenstva.

Zahraničie dúfa v mierové riešenie

Zahraničné mocnosti dúfajú v mierové riešenie situácie, pričom Taliansko a Nemecko v pondelok vyzvali ECOWAS na predĺženie zmieneného ultimáta.

Vojenská junta v Nigeri v nedeľu večer oznámila, že uzavrela vzdušný priestor krajiny a zároveň varovala, že každý pokus o jeho narušenie sa stretne s "ráznou a okamžitou reakciou". Eskalácie medzi Nigerom a spoločenstvom ECOWAS by pritom ešte viac destabilizovali Sahel - jeden z najchudobnejších regiónov sveta, ktorý navyše sužuje povstanie islamistov, píše Reuters.