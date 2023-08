Pohraničná stráž prenasledovala autobus s nelegálnymi migrantmi: Skončilo sa to haváriou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis, File)

Z počiatočných informácií vyplýva, že autobus s migrantmi prekročil hranice Poľska nelegálne a k zrážke došlo počas prenasledovania vozidla pohraničnou strážou. Do naháňačky sa zapojili štyri vozidlá pohraničnej stráže z hranice so Slovenskom. Skončila sa na ceste Zakopianka, spájajúcej mesto Krakow s Tatrami, potvrdila pre PAP hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská.

Incident si nevyžiadal žiadne zranenia

"Policajti sa snažili vozidlo zablokovať. Vodič bol natoľko odhodlaný, že do nášho auta úmyselne narazil, aby mohol ujsť," spresnila. Po kolízii sa vodičovi napriek niekoľkým varovným výstrelom do vzduchu podarilo z autobusu ujsť a v súčasnosti po ňom pátrajú. Incident si nevyžiadal žiadne zranenia. V súvislosti s prípadom však zadržali spoločníka vodiča, gruzínskeho občana, ktorého podrobujú výsluchu. Migranti vrátane 26 tureckých a dvoch afganských občanov cestovali v priestore pre batožinu. Bolo medzi nimi aj 12 maloletých vo veku od jedného do 17 rokov. Migranti mali podľa pohraničnej stráže pravdepodobne namierené do Nemecka.