Gréci zachránili na rieke Marica okolo 200 migrantov: Ošetrili niekoľko malých detí

Niekoľko malých detí a chorých ľudí ošetrili a previezli do registračného tábora neďaleko gréckej obce Fylákio. Väčšina migrantov uviedla, že pochádzajú zo Sýrie a Iraku.

Od začiatku tohto roka do 30. júla prišlo z Turecka do Grécka takmer 12.000 migrantov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Skutočný počet však môže byť oveľa vyšší. Gangy prevádzačov sľubujú utečencom presun do západnej a strednej Európy, za čo im často zaplatia tisíce eur.