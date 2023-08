Návšteva zoologickej záhrady sa skončila pohromou: Vlk pohrýzol chlapca (8) priamo do hrude!

Šéf zoo povedal, že vlk nikdy nebol agresívny. (Zdroj: Facebook/Filmtier-Park Eschede)

ESCHEDE - V zoologickej záhrade v Eschede pohrýzol vlk osemročného chlapca. Dieťa bolo sanitkou prevezené do nemocnice, no po ambulantnom ošetrení bolo schopné ihneď odísť. Prečo zviera na chlapca zaútočilo, je zatiaľ nejasné. Malo byť dieťaťu vôbec umožnené stretnúť sa s vlkom?

Návšteva zoo v nemeckom Eschede sa pre osemročné dieťa zmenila na nočnú moru. Chlapca tam pohrýzol vlk do hrude. Malo sa dieťa tak nebezpečne priblížiť k zvieraťu?

Ako oznámila polícia, chlapca v stredu previezli sanitkou s ľahkými zraneniami do nemocnice a po ambulantnom ošetrení ho prepustili. Podľa doterajších vyšetrovaní si rodina objednala súkromné stretnutie so zvieraťom, kde vlk najprv oňuchal ruku osemročného chlapca. Potom ho pohrýzol do hrude.

Zoologická záhrada inzeruje na svojej webovej stránke s takzvané súkromné audiencie zvierat. Je tam napísané: "Stretnite sa so svojím obľúbeným zvieraťom a zažite ho naozaj zblízka, na dotyk a pohladenie." Stretnutie s vlkom stojí 150 eur, čo je však podľa webu zoo možné až od 16 rokov (v sprievode zákonného zástupcu). Podľa policajného hovorcu vyšetrovanie prípadu pokračuje.

Podľa policajného vyhlásenia sa incident stal po "krátkom zoznámení sa s vlkom". Najprv zviera oňuchalo ruku dieťaťa a potom z neznámych príčin zaútočilo.

Ako uvádza Cellesche Zeitung (CZ), starý otec si zarezervoval audienciu. Pri incidente bol prítomný on aj chlapcovi rodičia. Podľa šéfa parku Rubena Liedtkeho dieťa vo fáze zbližovania vykročilo smerom k vlkovi, načo zviera skočilo na osemročného chlapca. Keď sa chlapec otočil nabok a pohol rukou, vlk, ktorý bol zjavne nepokojný, ho pohrýzol. Zviera ešte nikdy nebolo agresívne, povedal Liedtke pre CZ.

Zoo takéto stretnutia so zvieratami pravidelne ponúka, podľa webu s pytónmi, surikatami či mývalmi. Pre stretnutie s vlkom je stanovený minimálny vek 16 rokov. Park sa označuje ako kontaktná zoologická záhrada. Cieľom je zvyknúť zvieratá na ľudí už od útleho veku. V ponuke je aj "Big Cats VIP Day", kde môžu návštevníci sami nakŕmiť tigre, levy a leopardy.