Farmára v noci prebudil zvláštny zvuk: Záhadné stvorenie na streche domu a aj... mŕtvola!

(Zdroj: YouTube/DiscloseScreenTheGrimreefar)

Farmár, ktorého nedávno prebudil zvláštny zvuk na streche, sa obával, že jeho dom terorizuje Bigfoot. Vo videách, ktoré zdieľal na YouTube, ho možno vidieť, ako vychádza z domu s pochodňou v ruke v snahe nájsť zdroj hluku. Namieril baterku na strechu a začal kráčať k druhej strane domu. "Do pekla, preboha! Dobre," povedal. Kamera zachytila bytosť, ktorej oči svietili v tme. Chvíľu hľadelo do kamery a potom sa odvrátilo.

Obyvateľ ho nasledoval, no stvorenie zmizlo. Potom však našiel mŕtvolu zvieraťa, ktorá zostala na okraji strechy. "Kam to zmizlo? Čo to je? Čo sa to tu deje? Preboha!" skríkol. To však nebolo ani zďaleka všetko. Keď sa na druhý deň vracal späť domov, našiel na zemi slepačie perie. "Dvere od kurníka sú vytrhnuté, perie je všade. Myslím, že sa to vrátilo, takže dnes večer pôjdem von a vypočujem si to, uvidíme, či to nájdeme."

Ľudí video zaujalo a začali špekulovať o pôvode neznámeho tvora. Jeden si myslel, že by to mohol byť čarodejník v psej podobe, zatiaľ čo iný spomenul obrovskú žabu. Napriek dohadom o tom, že by mohlo ísť o bájneho Bigfoota, YouTuber túto možnosť zavrhol. Podľa jeho slov ide skôr o Dogmana - muža so psou hlavou, ktorý chodí vzpriamene. Racionálnejším vysvetlením by ale bolo známe zviera - vlk.