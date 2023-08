Ukrajinskí vojaci sa nevzdávali ruskej armáde: Video je o výmene zajatcov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/BRATISLAVA - Koncom júla 2023 sa na sociálnych sieťach šírilo video s popisom, podľa ktorého sa ukrajinskí vojaci údajne hromadne vzdávajú ruskej armáde. Nie to však pravda, na videu je v skutočnosti zachytená výmena zajatcov medzi ukrajinskou armádou a ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou neďaleko mesta Bachmut. Na dezinformácie upozorňuje agentúra AFP.