Zahanbujúca blamáž pre Putina a Kim Čong-una: Ukrajinci šokovali a ukoristili samotné severokórejské rakety!

To je dosť veľký trapas. Cieľom severokórejského vládcu Kim Čong-una bolo raketami podporiť armádu kremeľského tyrana Vladimira Putina vo vojne na Ukrajine. Teraz sa to však stalo niečo nečakané. Podľa reportéra Financial Times sa projektily dostali z pohľadu Moskvy a Pchjongjangu do nesprávnych rúk.

Podľa reportéra majú ukrajinskí vojaci strieľať na ruských útočníkov raketami severokórejského pôvodu. Rakety vraj ukoristili Ukrajinci, naznačuje správa z kyjevského ministerstva obrany. Jurij Sak, poradca ministra obrany, pre Financial Times povedal: "Získali sme ich tanky, ich vybavenie a je veľmi pravdepodobné, že aj toto je výsledok úspešnej operácie ukrajinskej armády."

V správe sa ďalej hovorí, že severokórejské rakety zhabala z lode „spriatelená krajina“. Avšak kvalita rakiet je sporná. Kimove rakety sú "veľmi nespoľahlivé a niekedy robia vtipné veci", citoval reportér Financial Times ukrajinského delostrelca, ktorý ho varoval, aby sa nepribližoval príliš blízko k odpaľovaču rakiet Grad. Projektily boli použité na fronte v Záporoží. Mnohé rakety vyrobené v 80. a 90. rokoch sa však ukázali ako nespoľahlivé. Preto nie sú u ukrajinských vojakov obzvlášť obľúbené, vysvetľuje Financial Times.

Vladimir Putin a Kim Čong-un vytvárajú os zla

Len pred niekoľkými dňami sa severokórejský vládca Kim Čong-un stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojgu a vymenili si názory na vojenské otázky. Informoval o tom severokórejský štátny zahraničný vysielateľ Voice of Korea. Kim a Šojgu sa v severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang dohodli na "záležitostiach spoločného záujmu v oblasti národnej obrany a bezpečnosti, ako aj v regionálnom a medzinárodnom bezpečnostnom prostredí," uvádza sa v správe.

Podrobnosti o obsahu rozhovoru neboli uvedené. Oficiálnym dôvodom Schoiguovej návštevy je 70. výročie ukončenia kórejskej vojny. "Návšteva prispeje k posilneniu rusko-severokórejských vojenských vzťahov," uviedla Moskva. Severná Kórea je podozrivá z poskytovania zbraní Rusku v jeho agresívnej vojne proti Ukrajine. V médiách sa o tom opakovane hovorilo ako o „osi zla“.