Ruská propaganda maká na plné obrátky: Heil Zelenskyj! Kričí fiktívne gestapácke komando v nemeckom spote

BERLIN/KYJEV/MOSKVA - V časoch vojny a ponurých náladách sa rozhoduje o každom milimetri a každej sekunde tej či onej propagandy v záujme toho, aby sa obyvateľstvo priklonilo na konkrétnu stranu. Nie je žiadnym tajomstvom, že ruská propaganda ide už od februára 2022 ako stroj, no teraz prekročila všetky medze. Reklama z jej pera sa totiž objavila na sociálnych sieťach a skrýva sa za nemecky hovoriacich hercov.

Celá reklama začína vo fiktívnej atmosfére a dobe v Nemecku v súčasnom roku - 2023, na čo upriamuje pozornosť aj úvod spotu. Malý nemecký chlapec je po otvorení vchodových dverí konfrontovaný so skupinou, ktorá až nápadne svojimi kostýmami a správaním pripomína gestapo z 2. sv. vojny. No tentokrát je toto fiktívne gestapo proukrajinské.

Oberú ich o šperky a zavesia portrét Zelenského

Z domu berú všetky šperky a cennosti, ktoré sa dajú a nakoniec ošklbú aj paniu domu o náušnice. Na záver na stenu zavesia portrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je v tejto podobe považovaný za akéhosi diktátora, ktorý chce európskym krajinám prikazovať, čo majú robiť, minimálne cez svojich stúpencov.

Aby už tak nemiestny spot nebol ešte málo okorenený, žena, ktorá gestapo do domu priviedla na záver pozdraví rodinu "Heil, Zelenskyj!", pričom napäto očakáva spätný pozdrav ako za čias Adolfa Hitlera.

Áno, aj takto vyzerá ruská propaganda z pera niektorých trollov, ktorí ju aktívne šíria na sociálnych sieťach. Aj keď sa propagandisti snažia nastaviť v Nemecku atmosféru, že "už aj tam sa zdvíha vlna proti Ukrajincom", v skutočnosti tamojšia investigatíva trollov dobehla. Zistili totiž, že spot zosmiešňujúci Ukrajinu a jej prezidenta bol, na veľké prekvapenie, pravdepodobne vytvorený v Rusku.

Samotný koniec videa nie je o nič pikantnejší a pripomína, že Nemecko "od začiatku ruskej invázie poskytlo Ukrajine pomoc vo výške 22 miliárd eur. Ak ste v NATO ako doma, čakajte NATO vo vašich domovoch," píše sa na konci spotu.

Ako ich odhalili?

Ako však samotní investigatívci prišli na to, že ide o video z ruskej dielne? Nuž, dôvod je prostý. Už pred koncom minulého roka sa z archívu ruskej štátnej televízie RT dá dohľadať pamätný spot na to, ako bude Európa tráviť sviatky "v zime bez ruského plynu". Akoby čírou náhodou vo vianočnej reklame účinkuje ten istý herec, ako v tej, ktorá démonizuje Ukrajinu ako diktátorský štát - Valentin Vorobjov.

Na to, že v nemeckom videu účinkujú výhradne ruskí herci, upozornil web Agenstvo. Ide o Juliu Mandrikovu, manželku hrá moskovská herečka Julia Konjuchova a ešte aj spomínaný Vorobjov. Syna rodiny hrá samotný Konjuchovej, ktorá sa k videu priznala na sociálnej sieti pod zákulisím televízie RT, ktorá už mesiace šíri ostrú, protiukrajinskú propagandu na pokyn Kremľa. Neskôr prekvapujúco príspevok zmazala a odmlčala sa aj voči novinárom.