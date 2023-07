Počasie neprestáva prekvapovať! Ľudia neverili vlastným očiam: V Tatrách začali v júli poletovať snehové vločky

Počasie v Tatrách vie vždy prekvapiť (Zdroj: Facebook/Vysoké Tatry - hory zážitkov)

VYSOKÉ TATRY - Počasie v celej Európe je ako na hojdačke a ide z extrému do extrému. Inak tomu nie je ani u nás na Slovensku, kde sme sa prvého snehu dočkali už v júli.

Vyzerá to tak, že počasie si z nás robí srandu. Chladný vzduch a studený front ovplyvňoval počasie v celej Európe, vo viacerých lokalitách hlásili mimoriadne ochladenie aj prvé snehové zrážky. Po tropických horúčavách sme sa v stredu 26. júla dočkali výrazného ochladenia aj na Slovensku. Stred týždňa bol bohatý aj na zrážky, čo by nebolo ničím prekvapivé, ak by vo Vysokých Tatrách nezačali z oblohy padať snehové vločky.

Počasie v Tatrách vie vždy prekvapiť (Zdroj: Facebook/Vysoké Tatry - hory zážitkov)

Počasie vie vždy prekvapiť

Teploty sa v stredu na našom území pohybovali o 8 až 13 °C pod hranicou dlhodobého normálu. Maximálne teploty sa udržiavali väčšinou pod hranicou 20 °C, vo vyššie položených oblastiach bolo ešte chladnejšie.

Najvýraznejšie ochladenie dorazilo v podvečerných hodinách, kedy zaznamenali meteorológovia na Lomnickom štíte mráz. Prudké ochladenie ovplyvnilo aj zrážkovú činnosť a turisti mohli byť svedkami nečakaného úkazu, snehových vločiek v strede leta. Informoval o tom portál imeteo.sk.