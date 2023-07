Najvyšší súd v Izraeli sa bude zaoberať súdnou reformou až v septembri

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

TEL AVIV - Izraelský Najvyšší súd sa až v septembri bude zaoberať zákonom obmedzujúcim jeho právomoci v prospech vlády, ktorý schválil v pondelok Kneset. Súd nepristúpil k okamžitému pozastaveniu účinnosti zákona na základe takzvaného pravidla primeranosti, aj keď ho na to v podaniach vyzývali rôzne združenia. Legislatíva tak vstúpila do platnosti od stredy, informuje agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na izraelské médiá.

Zákon, ktorý je kľúčovou časťou spornej súdnej reformy presadzovanej nábožensko-pravicovou vládou v Izraeli, odoberá Najvyššiemu súdu kompetenciu blokovať zákony či iné rozhodnutia vlády, ak by usúdil, že sú "neprimerané". Obhajcovia zákona hovoria, že doteraz mal Najvyšší súd prílišné právomoci, ktorými znemožňoval presadzovať vôľu väčšiny občanov vyjadrenú v demokratických voľbách.

Archívne video: Minister zahraničných vecí Ivan Korčok prijal svojho izraelského kolegu Yaira Lapida

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok prijal svojho izraelského kolegu Yaira Lapida (Zdroj: TASR - Jakub Popelka)

Kritici sa obávajú, že zákon umožní vláde rozhodovať svojvoľne, a to napríklad pri vymenúvaní generálneho prokurátora či šéfa polície. Podnet na zastavenie účinnosti zákona podala napríklad aj advokátska komora, ktorá má viac než 70-tisíc členov.

Izrael nemá ústavu a strážcom právneho poriadku krajiny je tak Najvyšší súd. Doteraz vždy zastavil účinnosť iba bežných zákonov, a nie takých, ktoré sa považujú za súčasť základného právneho rámca. Zatiaľ nie je jasné, ako sa Najvyšší súd k tomuto zákonu postaví. Ak by sa pokúsil zákon zablokovať, mohlo by to viesť ku kríze riadenia štátu.