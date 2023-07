Velenie síl OSN začalo s Pchjongjangom rokovať o americkom prebehlíkovi do Severnej Kórey

SOUL - Velenie síl OSN v Južnej Kórei v pondelok uviedlo, že s Pchjongjangom začalo rokovať o americkom vojakovi Travisovi Kingovi, ktorý minulý týždeň prebehol z Južnej do Severnej Kórey. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Zástupca veliteľa síl OSN v Južnej Kórei Andrew Harrison povedal, že rozhovory so severokórejskou armádou prebiehajú prostredníctvom mechanizmu zriadeného v rámci prímeria, ktoré ukončilo Kórejskú vojnu. Viac detailov neposkytol.

Nenastúpil do lietadla

King mal pred útekom do KĽDR disciplinárne problémy a v rámci armády sa riešil jeho návrat do Spojených štátov. V pondelok vojaka eskortovali na letisko v Južnej Kórey, odkiaľ mal odletieť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas.

Do lietadla smerujúceho do USA nenastúpil a opustil letisko. Neskôr sa pridal k účastníkom exkurzie do obce Pchanmundžom v demilitarizovanom pásme medzi oboma Kóreami, kde v utorok popoludní miestneho času prebehol na druhú stranu hranice.