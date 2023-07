Putin posiela na front dedkov: Armádu majú posilniť dôchodcovia

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev)

Vojna na Ukrajine, ktorá mala trvať len pár dní, zúri už 511 dní. Sám Vladimir Putin mal pri pochode svojich jednotiek na Ukrajinu iné plány. Ale to sa nestalo. Neexistuje nič také ako rýchly koniec vojny, ako Putin pôvodne dúfal. A zdá sa, že koniec krvavých bojov nie je v dohľade. Podľa správ Putin zhromaždil na severovýchode Ukrajiny 100 000 vojakov. Ak sú najnovšie správy pravdivé, mohli by byť medzi nimi najmä starší muži.

Putin posiela dedkov na front

„Vladimir Putin teraz dokonca posiela dedkov na front,“ píše na svojej stránke denník Bild. Podľa týchto informácií Rusko výrazne zvýšilo maximálny vek pre bojové nasadenie. To znamená, že by mali muži v budúcnosti bojovať vo vojne vo veku do 70 rokov. Predtým bola veková hranica 65 rokov. Do vojny by mali byť posielaní aj vysokí dôstojníci do 65 rokov, mladší dôstojníci do 60 rokov a všetci ostatní do 55 rokov namiesto 45 rokov.

Ak sú informácie pravdivé, vyzerá to tak, že Putin má personálny problém. Na to, aby mohol pokračovať vo svojej útočnej vojne na Ukrajine, však šéf Kremľa nutne potrebuje vojakov. Z tohto dôvodu vraj Putin podľa Bildu zvýšil maximálny vek pre odvod do vojenskej služby z 27 na 30 rokov. V súčasnosti sa zdá takmer nemožné vyhnúť sa službe. Každému, kto sa jej vyhýba alebo dokonca utečie, hrozia prísne tresty.

Minister obrany Sergej Šojgu chce zvýšiť celkový počet profesionálnych vojakov a brancov z 1,15 milióna na 1,5 milióna. Do septembra 2022 Rusko povolalo už viac ako 300 000 bývalých vojakov. A ďalší by mohli nasledovať. Zdá sa však nepravdepodobné, že by Putin mohol vyhrať vojnu s dôchodcovskou jednotkou. Skutočnosť, že Putin zvýšil maximálny vek pre vojenské nasadenie, opäť ukazuje, aký je zúfalý. Stratilo Rusko nakoniec viac vojakov, ako si chce priznať? Podľa posledných správ Rusko prišlo už o 250 000 vojakov.