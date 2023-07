Zločin z vášne u našich susedov! Muž zastrelil snúbenca svojej ex, potom spáchal samovraždu: Detaily tragédie

archívne video

Médiá v nedeľu priniesli strohú správu, že v historickom centre obľúbeného a vyhľadávaného poľského mesta Poznaň prišlo k streľbe, do ktorej boli zapojení dvaja muži. Jeden zomrel na mieste a druhý po prevoze do nemocnice. Obaja boli obyvateľmi Poznane vo veku 30 a 31 rokov. Teraz vyplávali na povrch podrobnosti a už je jasné, že hlavnú úlohu zohrala žiarlivosť.

Zdroj: SITA/AP Photo/KWP Poznan

Krvavá scéna sa odohrala priamo na ulici pred jedným z hotelov. Mikolaj vytiahol zbraň a bez váhania postrelil Kordiana. Podľa svedkov, ktorí sa v tom čase nachádzali v okolí hotela, zavládla panika hneď po prvom výstrele. Mikolaj však nenechal nič na náhodu a po svojom rivalovi v láske vystrelil viackrát, píše portál dailymail.co.uk. Kordian zostal bezvládne ležať na chodníku pred hotelom. Júlia kričala o pomoc, avšak márne. Jej snúbenec streľbu neprežil. Mikolaj následne namieril zbraň na seba a strelil sa do hlavy. Podľa vyjadrení polície boli jeho zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. Polícia tiež uviedla, že strelec mal od roku 2018 povolenie vlastniť zbraň na športové účely.

Príbeh sa začal šíriť v kamarátskom okruhu oboch zosnulých a na sociálnych sieťach začali pribúdať rôzne reakcie, v ktorých spomínajú na svojich zosnulých priateľov. Jeden z Kordianovych známych oplakával na sociálnej sieti jeho smrť. Najviac zarážajúce pre neho však bolo, keď sa dozvedel, že vrah jeho kamaráta bol rovnako jeho známy. „Bol to tiež mladý, inteligentný muž s vyhliadkami, od ktorého by som nikdy nečakal, že zoberie zbraň a vystrelí. Neviem si predstaviť, čo mu muselo prebehnúť hlavou, aby spáchal taký krutý zločin, ale je to neodpustiteľné.“

Mikolaj bol právnym úradníkom, ktorý mal našliapnuté na slušnú kariéru a vyhliadky na svetlú budúcnosť. Do cesty sa mu však postavila nešťastná láska. Nedokázal sa vyrovnať s tým, že bývalá priateľka ho opustila a rozhodla sa pre iného muža. Svoju ex a jej nového snúbenca mal podľa dostupných informácií sledovať na sociálnych sieťach, vďaka ktorým sa mu ich podarilo v Poľsku vypátrať. Zaľúbený pár si pritom len chcel užiť romantický výlet.