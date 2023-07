Víkend bude tropický: Aktuálna vlna horúčav bude krátka, ale intenzívna! Na TÝCHTO miestach sa pripravte na extrémy

Začína sa víkend a s ním aj ďalšia, v poradí už tretia vlna horúčav. Tá vystrieda búrky, ktoré sužovali v posledných dňoch viaceré európske krajiny. Meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami. Hovoria aj o možnom prekonávaní rekordných teplôt.

Víkend v znamení tropických horúčav

Na Slovensko by mal od juhozápadu prúdiť mimoriadne teplý vzduch, ktorý so sebou prinesie aj veľmi vysoké teploty. Tie pociťujeme už dnes, na niektorých miestach pri čistej oblohe pokoria ranicu +30 °C. V sobotu už budú tieto horúčavy prevládať na väčšine územia Slovenska. Najteplejšie by malo byť na juhu a západe, kde môže byť až +34 °C. Naopak, o niečo príjemnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde by malo byť do +30 °C.

Galéria fotiek () Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami

Zdroj: shmu.sk

Horúčavy by mali vyvrcholiť v nedeľu

Víkend by sa s nami mal lúčiť vo veľkom štýle, práve nedeľa by mala byť najhorúcejším dňom. Teploty by sa ojedinele mohli vyšplhať až na +37 °C. Výstrahy druhého stupňa pred horúčavami sú vydané pre Nitriansky a Trnavský kraj. Zapotíte sa však aj v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Po víkende prídu opäť mračná

S príchodom nového pracovného týždňa sa zatiahne aj obloha. Už v pondelok poobede by sme sa mohli na niektorých miestach dočkať menšieho ochladenia po tropickom víkende v podobe prehánok a búrok, informuje portál imeteo.sk.