Nemecko v blízkej budúcnosti nepošle do Saudskej Arábie Eurofightery

Vývoz zbraní do Saudskej Arábie je obzvlášť kontroverzný, pretože Rijád stojí na čele aliancie, ktorá podporuje vládu v Jemene bojujúcej v občianskej vojne proti húsíjským povstalcom. "Žiadne rozhodnutie o dodávkach Eurofighterov do Saudskej Arábie nie je na dohľad," povedal Scholz. Neočakáva sa, že sa vláda bude touto otázkou zaoberať v súčasnom volebnom období, ktoré potrvá do spolkových volieb v roku 2025.

Na druhej strane, Scholzova vláda troch strán (SPD, FDP, Zelení) plánuje odobriť dodávku vojenských dopravných lietadiel typu Airbus A400M Atlas Spojeným arabským emirátom (SAE), ktoré sa tiež zapojili do vojny v Jemene. "Situácia v Jemene sa veľmi zmenila," povedal Scholz a poznamenal, že niektorí regionálni aktéri zúčastnení na jemenskom konflikte sa z neho už stiahli.

Upokojenie situácie

Saudská Arábia a SAE roky bojovali v Jemene na strane vlády proti Iránom podporovaným húsíjským povstalcom, ktorí v roku 2014 obsadili hlavné mesto Saná. Nedávne diplomatické zblíženie medzi Rijádom a Teheránom však znamená, že situácia sa v Jemene výrazne upokojila.

Strany prímerie dodržiavaú aj po vypršaní

Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit zdôraznil, že politika uvoľňovania v regióne je do veľkej miery zásluhou Saudskej Arábie. Prímerie sprostredkované OSN oficiálne vypršalo vlani v októbri, ale strany ho napriek tomu dodržiavajú. "Pokiaľ je nemeckej vláde známe, od vypršania prímeria v októbri minulého roka už zahraničné štáty neuskutočnili žiadne vojenské operácie proti húsíjským povstalcom," povedal.

V prípade stíhacích lietadiel Eurofighter, ktoré sa vyrábajú v Británii a sú závislé od komponentov dodávaných z Nemecka, sa však výnimky robiť nebudú. Nemecký politik za stranu Zelených Anton Hofreiter uviedol, že Saudská Arábia prejavila záujem o 48 Eurofighterov. Británia ich však nemôže dodať bez súhlasu Nemecka. Berlín vidí situáciu v súvislosti s dopravnými lietadlami Airbus A400M Atlas inak. Podľa Hofreitera majú SAE záujem o šesť kusov, ktoré majú byť teraz dodané.