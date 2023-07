Dráma v lietadle Ryanair: Dvaja cestujúci najprv po sebe kričali, následne prišlo aj k fyzickému napadnutiu

MALTA – Britských turistov čakal po dovolenke na Malte už len spiatočný let domov. Netušili však, že po nádherných chvíľach a dňoch oddychu preruší pokojnú atmosféru bitka dvoch cestujúcich priamo na palube lietadla. Musel dokonca zasiahnuť aj personál.

Letecká spoločnosť Ryanair patrí medzi najvyhľadávanejšie z jedného prostého dôvodu – ponúka jedny z najlacnejších leteniek na trhu. Na druhej strane je takáto ponuka lákadlom pre skupiny obyvateľstva, ktoré sa nevedia správať. Príkladom je aj spiatočný let z Malty na britské ostrovy, ktorý sa začal priam katastrofálne. Informuje o tom Daily Star.

Na vine bol muž, ktorý odmietol pustiť vedľa seba cestujúceho, ktorý mal sedieť pri okne. Ten sa tam nemal ako dostať, keďže problémový muž sa mu odmietol uhnúť, aby prešiel na svoje miesto. Následne začali obaja po sebe kričať, no konflikt medzi nimi sa len vystupňoval. Dokonca prišlo aj k fyzickému napadnutiu, no vtedy už zasiahla medzi nich aj posádka nízkonákladovej spoločnosti.

Zo záberov je počuť, ako dvaja muži po sebe kričia. V priebehu pár sekúnd sa začali biť a ostatní cestujúci sa ich snažili od seba odtrhnúť. Podľa viacerých výpovedí sa do hádky zapojili aj členovia posádky. "Nejaký Brit v uličke nepustil vedľa seba Američana, ktorý mal sedieť pri okne. Začali po sebe kričať a neskôr sa do seba pustili. Kvôli tomuto sme meškali dve hodiny, všetci boli naštvaní," vyjadril sa nemenovaný cestujúci z lietadla, ktoré malo namierené na londýnske letisko Stansted.

Ďalší problém pre Ryanair

Incident prišiel len niekoľko dní po tom, ako zákazník Ryanairu vyhral súdny spor s leteckou spoločnosťou po tom, ako jeho let meškal pre údajné zlé poveternostné podmienky. Rob O'Malley (50) bol podľa svojich slov na narodeninovej oslave v Benidorme a spoločnosť Ryanair mu mala klamať, že jeho let do Británie z letiska Alicante mešká pre tropickú búrku Hermine.

Rob ale zistil, že búrka vyčíňala deň pred plánovaným odletom. Pol roka mu trvalo, až napokon vysúdil kompenzáciu v hodnote 257 eur, pričom letecká spoločnosť musela zaplatiť aj súdne trovy. Celková suma sa tak vyšplhala na 604 eur. Ryanair podľa neho stagnuje už veľmi dlho.