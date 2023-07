Počas šiestej noci nepokojov vo Francúzsku zatkli vyše sto ľudí: Pri hasení áut zomrel mladý hasič

PARÍŽ - Mladý hasič zahynul, keď sa severne od Paríža snažil uhasiť autá počas v poradí už šiestej noci nepokojov, ktoré vo Francúzsku vypukli po minulotýždňovom zastrelení tínedžera policajtom. Uviedol to v pondelok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, informuje agentúra AFP.

Polícia v noci na pondelok zatkla celkovo 157 osôb, čo je výrazne menej než počas predchádzajúcich nocí. Rovnako je nižší aj počet zranených príslušníkov bezpečnostných síl: v noci na pondelok utrpeli zranenia len traja policajti. Uplynulá noc bola vo všeobecnosti pokojnejšia než predošlé, uvádza AFP.

Dvadsaťštyriročný francúzsky hasič zahynul pri hasení požiaru v podzemnom parkovisku v departemente Seine-Saint-Denis v metropolitnej oblasti Paríža, uviedol Darmanin. Zatiaľ nie je jasné, či má tento požiar súvislosť s prebiehajúcimi nepokojmi, čo by malo objasniť až ďalšie vyšetrovanie. "Včera večer pri hasení viacerých požiarov v Saint-Denis zahynul mladý desiatnik (hasičského zboru)," napísal na Twitteri francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu.

Cette nuit, alors qu’il luttait contre de multiples feux à Saint-Denis, un jeune caporal-chef des @PompiersParis est décédé. Une enquête est en cours.



J’adresse mes sincères condoléances et tout mon soutien à sa famille, ses proches et à ses camarades militaires. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 3, 2023

Do ulíc nasadili tisícky policajtov

Minister dopravy Clément Beaune taktiež zareagoval tvítom: "V myšlienkach som so štátnymi zamestnancami, ktorí sú dňom i nocou mobilizovaní, aby sa (do ulíc) vrátil pokoj," uviedol. No ulíc celej krajiny bolo počas šiestej noci protestov nasadených 45.000 policajtov a žandárov. Výtržníci podpálili v noci na pondelok 297 áut a 34 budov. Zaútočili aj na dve policajné stanice, informovala agentúra AP.

Obvinenie z úmyselného zabitia

Protesty a nepokoje vypukli v celom Francúzsku po tom, ako policajt v utorok pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín, uviedla AFP. Tínedžera v sobotu v Nanterre pochovali. Policajta, ktorý naňho strieľal, obvinili z úmyselného zabitia a umiestnili do väzby.